Стефан Иванов е новият Главен риск директор на УниКредит Булбанк АД.

Той ще се присъедини и към Управителния съвет на банката, след като получи всички необходими регулаторни одобрения от БНБ и ЕЦБ. Назначението му като Главен риск директор влиза в сила от 1 декември. Той поема ролята от Милена Вукотич, която продължава кариерата си в Групата в УниКредит Банк Сърбия.

„Ще работя за още по-дълбокото интегриране на културата на управление на риска в нашия доказано солиден модел на корпоративно управление, за да гарантираме сигурност, стабилност и доверие за нашите клиенти. Нашата цел е не само да защитаваме интересите им, но и да им помагаме да реализират своите планове с увереност. Отворени към промяната и с ангажимент към непрекъснато учене и развитие, заедно с колегите ми се стремим да създаваме стойност за клиентите чрез устойчиви процеси, проактивно управление на риска и решения, които подкрепят техния растеж. За всичко това ще разчитам на тясното сътрудничество с всички екипи в банката, интензивно използване на технологиите и данните и най-големия актив на риск дирекцията: нашият ангажиран и опитен екип“, коментира Стефан Иванов.

Стефан Иванов има дългогодишен международен опит в областта на риска и финансите и силен стратегически фокус. Преди да заеме настоящата си позиция, е заемал ключови лидерски роли в различни банкови институции, Притежава EMBA от ESCP Business School, France и множество специализации (ESCP Business School in UK & Italy, University of Texas, USA, Emerging Marktes Program in Singapore, University of Mannheim, Germany).

„Уверена съм, че Стефан притежава всички качества на лидер, способен да надгради постигнатото и да продължи ефективното управление на екипа с визия, увереност и последователност“, коментира Цветанка Минчева, Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

Назначаването на Стефан на тази позиция отразява неговия богат и дългогодишен опит в управлението на риска и финансите, както и постигнатите отлични резултати в стратегическото планиране, анализа на данни и взаимодействието с регулаторните органи. Той е завършил и лидерската програма SucCEEd на UniCredit, което го прави пример за новото поколение лидери, които Групата развива с цел устойчиво повишаване на своя потенциал.

