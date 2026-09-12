Директор спаси 900 деца в Непал-само 10 минути преди водата да помете училището
„Ако бяхме изчакали още 10 минути, днес нямаше да можем да говорим с вас“, каза той
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„Ако бяхме изчакали още 10 минути, днес нямаше да можем да говорим с вас“, каза той
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