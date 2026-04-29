„86 47“ срещу Тръмп - ново обвинение разтърси САЩ

Бившият директор на ФБР Джеймс Коми (на снимката горе) беше обвинен отново във вторник, този път заради публикация в социалните мрежи със снимка на миди, подредени в определена числова комбинация. Според властите изображението представлява заплаха срещу президента на САЩ Доналд Тръмп.

Делото предизвика сериозен обществен отзвук и отново извади на преден план дългогодишния конфликт между двамата. Самият Коми отрича обвиненията и заявява, че ще ги оспори в съда.

Случаят със снимката и обвинението

Наказателното дело е второ срещу Коми в рамките на няколко месеца и е част от настойчивите усилия на Министерството на правосъдието на САЩ да преследва политически опоненти на президента. Снимката на мидите е публикувана преди близо година, но обвинителният акт е внесен в момент, когато временно изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш се стреми да се наложи на поста.

Фактът, че Министерството на правосъдието е предприело ново дело месеци след като предишно обвинение е било отхвърлено, може да изложи правителството на обвинения в злонамерено преследване. Това подхранва и аргументите, че институциите полагат извънредни усилия да насочат вниманието към Коми, който като директор на ФБР е ръководил началните етапи на разследването за евентуални връзки между кампанията на Тръмп през 2016 г. и Русия.

Дългогодишният конфликт между Коми и Тръмп

Коми беше уволнен от Тръмп само няколко месеца след началото на президентския му мандат, докато разследването все още беше в ход, и оттогава двамата са в открит конфликт.

Настоящото обвинение произтича от публикация в Инстаграм от май, в която Коми споделя снимка на миди, подредени като „86 47“. Той обяснява, че е възприел числата като политическо послание, а не като призив към насилие. Малко след това премахва публикацията с думите: „Не осъзнавах, че някои хора свързват тези числа с насилие“ и „Против съм всякакъв вид насилие, затова премахнах публикацията“.

Въпреки това Коми е бързо разпитан от Сикрет сървис на САЩ, след като представители на администрацията заявяват, че той е насърчавал покушение срещу президента.

Значението на числата „86 47“

Според речника Merriam-Webster числото „86“ в разговорния английски означава „да се изхвърли“ или „да се премахне“. Посочва се, че по-ново значение е „да се убие“, но това тълкуване не е широко разпространено. „47“ пък е отправка към това, че Тръмп е 47-я президент на САЩ.

Тръмп заявява в интервю за Фокс Нюз, че Коми е знаел „точно какво означава това“, като добавя: „Дори дете знае какво означава това. Ако си директор на ФБР и не знаеш, това означава убийство.“

Съдържанието на обвинението

Делото е заведено в Източния окръг на Северна Каролина - щата, където Коми е открил мидите.

Обвинителният акт съдържа две обвинения - че Коми „съзнателно и умишлено“ е отправил заплаха да отнеме живота на Тръмп и да му причини телесна вреда, както и че е разпространил подобна заплаха чрез средства за комуникация между отделни щати.

В документа не се представят доказателства, че Коми съзнателно е отправил заплаха, особено след като той самият твърди обратното. Въпреки това се посочва, че „разумен получател, запознат с обстоятелствата, би тълкувал“ съобщението като заплаха.

Как прокуратурата ще доказва намерението

На пресконференция Бланш отказа да даде подробности за доказателствата, но заяви: „Как се доказва намерение във всеки случай? Със свидетели, с документи и със самия обвиняем, доколкото е уместно. Така ще докажем намерението и в този случай.“

В опит да отхвърли обвиненията за избирателно преследване, той подчертава: „Макар този случай да е уникален заради името на обвиняемия, предполагаемото му поведение е от същия вид, който никога няма да толерираме и винаги ще разследваме и преследваме.“

Адвокатите на Коми заявяват, че ще оспорят обвиненията в съда и ще защитят правата му по Първата поправка, като подчертават, че той категорично отрича вината си.

Предишното обвинение срещу Коми

Коми беше обвинен през септември, че е излъгал Конгреса на САЩ през 2020 г. относно това дали е разрешил предоставянето на информация за разследване на журналист. Той отрича всякакво нарушение, а делото е прекратено, след като съдия установява, че прокурорът е назначен незаконно.

Коми беше директор на ФБР, когато Тръмп встъпи в длъжност през 2017 г., като е назначен от Барак Обама и преди това е заемал високи постове в Министерството на правосъдието при Джордж Буш.

Тръмп го уволнява през май 2017 г. на фона на разследването за Русия, което по-късно е поето от специалния прокурор Робърт Мълър. Разследването установява намеса на Русия в изборите, но не открива достатъчно доказателства за престъпно сътрудничество.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com