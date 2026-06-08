Тръмп бесен! Прекъсна интервю с напориста репортерка

Американският президент Доналд Тръмп прекъсна интервю за Ен Би Си Нюз след остър сблъсък с водещата Кристен Уелкър заради твърденията му за „фалшифицирани“ избори. Разговорът ескалира, след като журналистката попита дали той има доказателства за изборни измами в Калифорния. Тръмп я обвини в нечестност и корупция, нападна Ен Би Си, Ей Би Си, Си Би Ес и Си Ен Ен, а накрая свали микрофона от якето си и го хвърли на пода.

Сблъсък за изборите

Напрежението започна, след като Уелкър припомни, че няма доказателства за изборни измами в САЩ, а Тръмп отново нарече изборите в Калифорния „фалшифицирани“. „Имате ли доказателства“, попита водещата.

„Играеш си с мен. Знаеш, че тези избори са манипулирани, твоята телевизия го знае. Знаеш, че спечелих изборите с огромна подкрепа, но 94% от отразяването в пресата беше негативно, защото вие загубихте всякакво доверие“, отвърна Тръмп.

Когато Уелкър поиска конкретика, той заяви: „Всичко, което трябва да направя, е да гледам.“ След репликата й, че това не са доказателства, президентът премина в директна атака срещу медията и предаването.

„Нека приключим с това“

„Вие сте нечестни и Meet the Press е нечестна, точно като Ей Би Си, Си Би Ес и Си Ен Ен - всички тези едностранчиви, нечестни мрежи. Нека просто да приключим с това, защото ми писна от това. Благодаря ви, скъпа. Приятен ден“, каза Тръмп.

След това той свали микрофона от сакото си и го хвърли на пода. Помолен да продължи интервюто, президентът заяви, че „една страна не може да бъде велика, ако има нечестни медии“.

По повод предварителните избори в Калифорния от 2 юни Тръмп посочи, че преброяването на гласовете все още продължава, и обвини местните власти в корупция. Когато водещата не се съгласи с оценката му, той заяви, че я смята за „корумпирана или глупава“.

Иран, Ливан и заплахата за урана

Преди скандалния край на интервюто Тръмп коментира и преговорите с Иран. Той заяви, че Съединените щати и Техеран са „много близо“ до сделка, но подчерта, че остават няколко въпроса.

„Много сме близо. Остават няколко въпроса и те не изглеждат големи. Те признаха факта, че няма да имат ядрени оръжия“, каза американският лидер.

Тръмп уточни, че не настоява Ливан да бъде включен в евентуално краткосрочно споразумение с Иран. „Мисля, че Техеран би го искал, но аз не настоявам“, заяви той. По-рано иранският външен министър Абас Арагчи каза пред Ал Маядин, че конфликтът между Иран и САЩ ще бъде решен само ако Израел прекрати военните действия в Ливан.

„Ще дойдем за урана“

Американският президент заяви, че евентуално споразумение с Иран няма да включва незабавно освобождаване на активите на Ислямската република. „Ако те се държат правилно, ако свършат добра работа, тогава ще започнем да говорим за това“, каза той.

Военният съветник на върховния лидер на Иран Мохсен Резаи по-рано отбеляза, че потенциална сделка зависи от готовността на Вашингтон да размрази 24 млрд. долара ирански активи.

Тръмп не изключи използване на американски сухопътни сили в конфликт с Иран, но заяви, че подобен сценарий е малко вероятен. По думите му около 50 000 американски войници, разположени в Близкия изток, „не са в опасност“.

Най-тежкото предупреждение дойде по темата за високообогатения уран. „Ще дойдем за урана със или без тях. И никой няма да стреля по нас“, каза Тръмп. „Ако не сключим сделка, тогава ще ги елиминираме много сурово, военно.“

Напрежение и с Нетаняху

Тръмп заяви, че не е обещавал Съединените щати да избягват военни конфликти. „Не съм гарантирал, че няма да има войни. Тогава защо създадох най-мощната армия в света“, каза той.

Президентът подчерта, че не иска да въвлича армията в ситуацията с Иран, но според него подобна стъпка би била „голяма услуга“ както за САЩ, така и за света.

Той коментира и отношенията си с израелския премиер Бенямин Нетаняху, като призна, че не е съгласен с него по някои въпроси. „Не съм съгласен с него за няколко неща. Бих искал Ливан да има по-добър живот“, каза Тръмп.

В началото на юни беше съобщено, че американският президент е критикувал Нетаняху по телефона за действията на Израел в Ливан. Според „Аксиос“ Тръмп е поискал израелският премиер да се откаже от планове за удар срещу Бейрут, след като Техеран е заплашил да прекрати преговорите с Вашингтон.

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