Най-известният призрак на Америка? Мистерия от 1892 г. в легендарен хотел

Един от най-луксозните и емблематични хотели в САЩ крие история, която повече от 130 години продължава да буди страх и любопитство. Според мнозина именно тук се разхожда един от най-известните призраци в Америка.

През 1892 г. 24-годишната Кейт Морган пристига в хотел „Дел Коронадо“ в Калифорния. Тя се регистрира под чуждо име и остава в хотела пет дни.

След това тялото ѝ е открито на верандата с изглед към плажа.

Какво точно се е случило през онези пет дни така и не получава категоричен отговор, а загадъчната смърт на младата жена постепенно се превръща в една от най-известните легенди в историята на хотела.

След смъртта ѝ полицията не успяла веднага да установи самоличността ѝ. Затова властите разпространили описание на младата жена до полицейски управления в цялата страна.

Докато самоличността ѝ остане неизвестна, американските вестници започнали да я наричат „Красивата непозната“.

По-късно станало ясно, че това е Кейт Морган – омъжена, но разделена със съпруга си. Според разследващите тя е пристигнала в хотела с надеждата да се срещне с мъж, в когото била влюбена.

Преди да пристигне в хотела, Кейт работела като домашна помощница в богато семейство в Лос Анджелис.

Тя пътувала с влак до Калифорния, а нейни спътници разказали, че по време на пътуването жена, отговаряща на описанието ѝ, се скарала с мъж, който впоследствие я изоставил.

По време на престоя си в хотела Кейт изглеждала болна и дълбоко натъжена. Свидетели разказват, че тя посетила Сан Диего, където си купила пистолет.

По-късно съдебният лекар потвърдил, че младата жена е починала от самопричинена огнестрелна рана.

Трагичната история на Кейт Морган и до днес остава една от най-известните легенди, свързани с хотела, където мнозина твърдят, че духът на „Красивата непозната“ все още обитава сградата.

Според разказите на служители и гости и до днес в сградата се случват необясними явления. Посетители твърдят, че чуват странни шумове, виждат необясними сенки и усещат нечие присъствие в помещения, които изглеждат напълно празни.

Именно тези истории превръщат хотел „Дел Коронадо“ в една от най-посещаваните дестинации за любителите на мистерии и паранормални явления.

Най-много свидетелства за странни случки идват от стаята на третия етаж, в която Кейт Морган е отседнала през 1892 година.

Гости разказват за премигващи лампи, телевизор, който сам се включва и изключва, внезапни студени течения, необясними аромати и шумове, както и предмети, които сякаш се местят сами.

Някои твърдят, че вратите се отварят и затварят без причина, температурата в стаята внезапно се променя, а през нощта се чуват стъпки и човешки гласове, въпреки че никой не се вижда.

Изследователи търсят доказателства

Интересът към легендата не се ограничава само до туристите.

Независими изследователи на паранормални явления многократно са посещавали хотела, използвайки инфрачервени камери, уреди за нощно виждане, сензори за радиация, детектори за високочестотни звуци и друга специализирана техника в опит да документират необяснимите явления.

До днес обаче няма научно потвърдено доказателство, че случващото се има свръхестествен произход.

Не само стаята е смятана за обитавана

Според разказите на служители и посетители Кейт Морган е била забелязвана не само в коридорите на хотела, но и по крайбрежната алея пред сградата.

За едно от най-„активните“ места се смята и магазинът за сувенири Est. 1888, където хора твърдят, че предмети сами падат от рафтовете. Любопитното е, че според тези разкази сувенирите често падат изправени и остават напълно неповредени.

Във видео на BBC Reel мениджърът по историческото наследство на хотела Джина Петроне разказва повече за случая на Кейт Морган и за легендите, които повече от век са част от историята на прочутия хотел.

Дали става дума за истински призрак или за легенда, която се предава от поколение на поколение, остава въпрос без окончателен отговор. Именно тази загадка продължава да привлича хиляди любопитни туристи всяка година.