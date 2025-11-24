Неразгаданата мистерия! Мъжът, който изчезна в облаците

На 24 ноември 1971 г. небето над Съединените щати се превръща в сцена на едно от най-загадъчните въздушни престъпления в историята. Денят изглежда напълно рутинен – до момента, в който на борда на полет Northwest Orient Airlines 305 се качва хладнокръвен мъж с тъмен костюм и вратовръзка. Той се регистрира като Дан Купът – име, което по-късно, вследствие на журналистическа грешка, ще стане световно известно като D.B. Cooper. Така започва легендата за най-емблематичното неразкрито въздушно отвличане в САЩ.

Операция „Купър“: От спокойствие до заплаха

Полетът от Портланд до Сиатъл е кратък – едва 30 минути. Но малко след излитането Купър подава бележка на стюардесата Флоранс Шафнър. В нея пише:

„Имам бомба в куфара си. Искам да седнете до мен.“

Без паника, без агресия

Купър остава изключително учтив, говори тихо и уверено. Следва списък с безкомпромисни искания:

200 000 долара в брой (днес около 1,3 млн. долара)

четири парашута

цистерна за презареждане на самолета в Сиатъл

спокойствие сред пътниците

Екипажът действа хладнокръвно, пилотите информират контрола на полетите, а ФБР започва спешна подготовка. На борда настъпва странно спокойствие – по-късно много пътници признават, че дори не са разбрали, че се намират в центъра на отвличане.

Кацането в Сиатъл – разменната сделка

След приземяването в Сиатъл Купър получава парите и парашутите. Той оставя пътниците да слязат невредими – единственото доказателство за неговите мотиви, които остават неизвестни и до днес.

Оттук планът му става още по-смел. Купър нарежда самолетът да излети отново, този път към Мексико Сити, и поставя специфични условия: да летят ниско, бавно, със спуснато задно стълбище, характерно за Boeing 727.

Скокът в нощта – началото на легендата

Над планината Каскейдс, при силен вятър и лошо време, Купър отваря задната стълба и скача в нощта, носейки със себе си парите и един от парашутите.

От този момент нататък… той просто изчезва.

Без свидетели.

Без следи.

Без тяло.

Това поставя началото на най-голямото въздушно издирване в историята на ФБР.

Гигантското разследване – 800 подозирани, нито един виновен

В продължение на години ФБР разследва над 800 потенциални заподозрени – военни, парашутисти, престъпници, хора, които мистериозно са изчезнали след 1971 г. Претърсени са хиляди декари територия, реки, гори, каньони.

Нищо.

Случаят изглежда все по-неразрешим.

Едва през 1980 г. настъпва малък пробив: 8-годишно момче намира 5800 долара от откупената сума, частично заровени в пясъка край река Колумбия. Парите са автентични, сериите съвпадат – но нито мястото, нито състоянието им дават отговор на големия въпрос: Какво се е случило с D.B. Cooper?

Теории, подозрения и митове

През годините се оформят множество теории – всяка от тях привлича последователи:

1. Купър е загинал при скока

Лошите метеорологични условия, гъстите гори и липсата на подходяща екипировка подсказват, че шансовете за оцеляване са малки.

2. Купър е бил военен парашутист

Безупречното планиране и умелото поведение може да сочат, че той е бил професионалист.

3. Купър е оцелял и е сменил идентичността си

Тази теория се подхранва от липсата на тяло, дрехи, оборудване или други доказателства.

4. Купър никога не е имал бомба

Тъй като куфарът му така и не е намерен, едни твърдят, че бомбата е била блъф – част от психологическата игра.

Култът към D.B. Cooper

Случаят се превръща в културен феномен.

Книги, документални филми, конспиративни теории, ежегоден „Cooper Day Festival“ в Орегон – фигурaта на Купър преминава от криминален профил към митологията на американския антигерой.

През 2016 г., след 45 години безрезултатно разследване, ФБР официално прекратява делото, признавайки, че вероятността да бъде решено е минимална.

Мистерия без край

D.B. Cooper остава единственият човек в историята на САЩ, извършил въздушно пиратство и никога неразкрит. Мъжът, който с безупречно спокойствие изнудва авиокомпания, скача от самолет в бурна нощ и… изчезва.

Половин век по-късно историята му продължава да вълнува криминалисти, журналисти и любители на загадките. За едни той е престъпник. За други – гений. За трети – модерна легенда.

Но едно е сигурно:

D.B. Cooper е човекът, който изчезна в облаците – и остави след себе си мистерия, която вероятно никога няма да бъде разкрита.

