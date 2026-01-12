Избухна война в семейство Бекъм

Бруклин Бекъм, най-големият син на футболната легенда Дейвид Бекъм, е поискал родителите му да се свързват с него единствено чрез неговите адвокати. Той е изпратил официално правно уведомление до Дейвид и Виктория Бекъм, с което настоява да прекратят директната комуникация с него, включително и чрез социалните мрежи.

Причината за тази крайна мярка е поредица от публикации, които Бруклин и съпругата му Никола Пелц смятат за уронващи репутацията им. Според тях в тези материали се внушава, че той е под силно влияние на съпругата си - нещо, което двойката определя като клеветническо.

По-рано стана ясно, че Бруклин е блокирал родителите си в социалните мрежи. Дори харесванията под негови публикации от страна на Дейвид и Виктория са предизвиквали публични коментари и спекулации за отношенията в семейството - нещо, което противоречи на желанието на младата двойка да пази личния си живот далеч от медийното внимание.

Любопитното е, че други членове на фамилията, включително бабата и дядото на Бруклин, не са блокирани и продължават свободно да общуват с него онлайн.

Ситуацията подсказва за сериозно напрежение в едно от най-популярните семейства във Великобритания, като засега не се виждат признаци за бързо помирение.

