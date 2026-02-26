Боби Лазаров смути народа с националния празник

Утре ни очаква слънчево и малко по-топло време. Вятърът в повечето области ще е слаб от изток, а максималните температури ще са между 6 и 12 градуса. В столицата и Пловдив около 9, а във Варна максимална около 6.

През следващите дни атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца. Според прогнозата за космическото време до вторник не се очакват геомагнитни бури, но вероятност за смущения в земната магнитосфера има към 3 март.

В петък по нашето Черноморие ще е слънчево, а следобед с увеличение на облачността. Там вятърът ще е слаб, с максимални температури между 6 и 8 градуса.

В планините прогнозата също е за слънчево време, но остава опасността от лавини. Вятърът ще е умерен до силен. Временни увеличения на облачността предстоят над масивите в Югозападна България, като максималните температури ще са между минус 3 и плюс 3 градуса.

Затоплянето ще продължи и през следващите пет дни. В събота повече облаци ще има над Източна България, но вероятността за валежи е малка. В неделя баба Марта ще ни се усмихне със слънчево и по-топло време.

Подобни са изгледите и за понеделник. Тогава минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, а максималните между 12 и 17, малко по-ниски по Черноморското ни крайбрежие, заяви по бТВ Боби Лазаров.

