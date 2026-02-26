Голямо събитие за Гергана Гунчева

Гергана Гунчева е българска манекенка, Мис България Свят 2004.

Родена е на 26 февруари 1987 г. в София. Баща ѝ Стоян Гунчев е бивш национален състезател по волейбол, а майка ѝ – бивша състезателка по художествена гимнастика.



Гергана учи в Националната гимназия по полиграфия и фотография. Сред предишните ѝ призове са Лице на Българския моден канал и "Мис Пантен перфект“. Тя е и един от най-атрактивните модели на агенция "Визаж модел груп“.



На конкурса за Мис България 2004 се налага сред 36 кандидатки. Бивша съпруга на спортния журналист Петър Бакърджиев, с когото имат две деца – Самуил и Максим.



Спортна журналистка в телевизиите МСАТ (2010), ТВ+, ТВ7 и Нова телевизия.



Честит 39-и рожден ден!

