Любопитно

Голямо събитие за Гергана Гунчева

Какъвн е поводът за радостните емоции

Голямо събитие за Гергана Гунчева
26 фев 26 | 18:56
2760
Стандарт Новини

Гергана Гунчева е българска манекенка, Мис България Свят 2004.

Родена е на 26 февруари 1987 г. в София. Баща ѝ Стоян Гунчев е бивш национален състезател по волейбол, а майка ѝ – бивша състезателка по художествена гимнастика.

Гергана учи в Националната гимназия по полиграфия и фотография. Сред предишните ѝ призове са Лице на Българския моден канал и "Мис Пантен перфект“. Тя е и един от най-атрактивните модели на агенция "Визаж модел груп“.

На конкурса за Мис България 2004 се налага сред 36 кандидатки. Бивша съпруга на спортния журналист Петър Бакърджиев, с когото имат две деца – Самуил и Максим.

Спортна журналистка в телевизиите МСАТ (2010), ТВ+, ТВ7 и Нова телевизия.

Честит 39-и рожден ден!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Стандарт Новини
Още от Любопитно
Коментирай