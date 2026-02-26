Ники Кънчев се вбеси на Стани богат!

Водещият на "Стани богат" Ники Кънчев не скри възмущението си по време на играта на ИТ специалиста Кристиян Диков, когато младият участник се затрудни с въпрос, свързан с български национален герой.

„В "Стани богат" няма късмет, когато става дума за левове и наши национални герои", отсече Кънчев с видимо разочарование, въпреки че в крайна сметка Крис даде верния отговор.

Напрежението се покачи още при осмия въпрос: „Коя личност е изобразена на последната възпоменателна монета с номинална стойност в лева?". Кристиян призна, че въпросът му се струва труден, което изненада водещия. „Е как е труден?", реагира Кънчев. След колебание участникът маркира „Св. Патриарх Евтимий", а преди да стане ясно дали това е правилният отговор, водещият се обърна и към неговия приятел Мишо в публиката. „Знаеш ли?", попита го Кънчев, но и той не беше сигурен.

Въпреки съмненията, изборът се оказа правилен и Кристиян продължи напред уверено. Водещият обаче не пропусна да отправи и лек укор към младия участник: „Готини млади хора сте и трябва да сте запознати с тези неща".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com