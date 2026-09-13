Поредно малоумие на Мондиала вбеси всички!
Дойде моментът, който никой не искаше
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Дойде моментът, който никой не искаше
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Изказване на еврокомисаря по енергетиката Гюнтер Йотингер предизвика остри реакции в София и Букурещ. "България е държава член на ЕС с работещи и леги...