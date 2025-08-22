Лена обу дъщеря си и вбеси народа!

Една от най-одумваните политически фигури в ПП отново стана обект на коментари.

Лена Бориславова си почива от политическите страсти, но пак успя да възбуди социалните мрежи. Само че на модна тематика. Депутатката от ПП публикува снимки на дъщеря си Деа, която играе в горещ летен ден край надуваемо басейнче, облечена в сладък розов бански и с маркови чехли.

Цените на тези популярни обувки, които са направени от патентована гума, която се използва само и единствено за тази марка, започват от около 100 лв. за базовите модели и достигат до 300 лв. за лимитираните серии, твърдят шопинг маниачки.

Чехлите на дъщерята на Лена са оригинални, а не от тези, които народът масово си купува от китайските магазини за по 10 лв. Обаче не си мислете, че депутатката се е изхвърлила твърде много - тя също си прави сметката. Джапанките са видимо с няколко номера по-големи от нужното, явно за да изтраят по-дълго заради високата си цена.

Бориславова често си пуска семейни снимки в мрежата и постоянно е обект на коментари от злите езици за майчинските си умения.

В публичното пространство неведнъж са се появявали кадри от дома й, където цари хаос – стаята на Деа вечно е с разпилени играчки и натрошени солети и други бързи и вредни закуски.

Дано поне Лена не си хапва от менюто на Деа, защото е добре известно, че след раждането отчаяно се опитва да си върне изящната форма, която имаше като мома.

