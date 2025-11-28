До това уникално село се стига само с най-стръмния лифт в света

Мюрен е традиционно планинско селище в Бернските планини, Швейцария. Намира се на надморска височина от 1638 метра и до него не може да се стигне по обществен път. А единствената връзка със света е въжена линия, с която местните (общо 430 на брой) и туристите слизат и се качват ежедневно. Още по-интересното е, че това е най-стръмният лифт в света. И това превръща селото с притегателна точка за много чуждестранни посетители, особено през зимата и лятото.

В миналото жителите на Мюрен са слизали по три часа с мулетата си по стръмните планински склонове до долината, откъдето се запасяват с най-необходимите продукти. А след това изминават същия труден път и нагоре. През 1891 г. започва да функционира теснолинейка, която свързва селото с друго съседно, както и фуникуляр, който достига до град в близост. А през 1965 г. се открива еднорелсовата въжена линия, която превозва хората над долината.

Днес селото, създадено през XIII век, е свързано с останалата част на света с най-стръмния въжен лифт, който се изкачва цели 775 м. нагоре и освен транспорт, предоставя възможност и за спиращи дъха гледки по време на четириминутното пътуване. Наклонът е 159,4% и изкачването се усеща като почти вертикално. И определено не е за хора със страх от височини.

Мюрен има наистина уникално местоположение и векове наред инженери и строители така и е успяват да измислят точния начин да изградят път до него. Но и в това се крие голяма част от чара и популярността му. Както и в традиционни каменни и дървени къщички, разбира се.

Щом няма пътища, няма и автомобили. Не са и необходими, защото всичко е на пешеходно разстояние. Не липсват уютни традиционни хотели, както и малки заведения, от които ухае прекрасно, а в тях може да опитаме различни алпийски специалитети. Освен това, въпреки малките си размери, Мюрен отдавна се е превърнал в предпочитано място за зимни спортове от хора от целия свят, най-вече от британци.

В района има цели 54 км пресни, прахообразни писти, свързани помежду си с лифтове и фуникуляри. Но това село е много повече от място за каране на ски, затова тук не липсват туристи и през най-топлите месеци от годината. Тогава основната атракция е парапланеризмът, който осигурява един по-различен и наистина впечатляващ поглед към природните красоти наоколо, обяснява BBC, предава lifestyle.bg

Около Мюрен може да видим и многобройни тюркоазени езера, както и над 70 каскадни водопада. А планините са красиви през всеки един сезон по различен начин и определено си заслужава да се видят. И именно заради всичко това швейцарското село е място за "прости удоволствия", а не за скъпи забавления. Тук можеш да избягаш от света, както и да откриеш себе си. И всичко това, на фона на прекрасни пейзажи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com