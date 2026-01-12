Най-лековитият извор у нас възкръсва! Позлатява наш град

В Северозапада, където легендите за чудодейни води се предават като семейни реликви, една новина раздвижи тишината на зимата. След десетилетия чакане, отлагане и забрава, най-лековитият извор на България – този в Сланотрън – се готви да се върне към живот. И не просто да се върне, а да се превърне в двигател на ново развитие, което може да промени съдбата на цял регион.

Проект, който може да преобърне Северозапада

Община Видин подписа договори за близо 6,8 млн. евро с „Проучване и добив на нефт и газ“ АД. Сред тях е и ключовият сондаж в Сланотрън – село, разположено само на 16 километра от областния център, но носещо потенциал, сравним с цяла индустрия.

Това решение отваря вратата към възстановяването на извор, който някога е бил национална гордост, а днес – болезнен символ на пропуснати възможности. Четири десетилетия той стои под бетонна тапа, а заедно с него – и надеждите на местните хора.

Извор, роден от дълбините и от науката

Сланотрънската вода е открита случайно през 1958 г. при сондажи за нефт и газ. Но това, което излиза от земята, се оказва по-ценно от всяко находище – смес от хипертермална, хлоридна, сероводородна и йодна вода, каквато почти не се среща в Европа. Минерализацията достига 58 грама на литър – стойност, която я поставя сред най-концентрираните лечебни води на континента.

През 60-те години хора от цяла България, Румъния и тогавашна Югославия идват тук за лечение на над 80 заболявания. Водата се отвежда по тръби до специално изградена минерална баня във Видин. Селото е обявено за балнеоложки курорт. Северозападът има своята перла.

И после – тишина

През 1986 г. изворът е затворен. Официалната причина – навлизане на агресивни води във водоносния слой, който снабдява Видин. По-късни анализи поставят под съмнение това решение, но щетата вече е нанесена. Туризмът умира. Баните пустеят. Селото запада.

Днес в целия Северозапад работи само един подобен обект – и то сезонно.

Златото, което никой не добива

Още през 2014 г. експерти предупреждават: водите на Сланотрън са толкова богати на йод и сяра, че от тях могат да се извличат до 20 тона йод годишно. За сравнение – световният добив е около 50–60 тона. България буквално стои върху стратегически ресурс, който може да се използва в химическата индустрия, медицината и фармацията.

Но липсата на средства, инвеститори и административна воля блокира всяка стъпка напред.

Новият шанс

Сега картината е различна. За новия сондаж в Сланотрън са предвидени 2,739 млн. евро, а срокът за изпълнение е 635 дни. Още два сондажа – край крепостта „Баба Вида“ и в Градец – също получават зелена светлина.

Предварителните данни сочат, че водата във Видин отново може да бъде сероводородна и подходяща за балнеолечение, докато тази в Градец е питейна. Нови химични анализи ще определят точния им профил.

Финансирането – голямото предизвикателство

Към момента проектът няма осигурено финансиране. Община Видин ще търси подкрепа от държавата и ЕС. Ако това не се случи в рамките на няколко месеца, местната власт е готова да изтегли дългосрочен кредит, за да не пропусне историческия шанс.

След успешните сондажи общината ще търси частни инвеститори за изграждане на модерни балнео- и туристически комплекси, а водата ще бъде дадена на концесия.

Възкръсването на един символ

Сланотрън не е просто село. То е спомен за време, когато Северозападът е бил притегателен център, а не статистика в доклади за изостаналост. Възстановяването на извора е повече от инфраструктурен проект – това е възраждане на идентичност, на надежда, на икономика.

Ако водата отново потече, тя няма просто да лекува. Тя ще позлати града, ще върне туристи, работни места, инвестиции и самочувствие. Ще върне живот там, където отдавна го чакат.

