Огромно признание! Провадия-Солницата получи Знака за европейско наследство

С огромна гордост съобщаваме, че днес Европейската комисия отличи праисторическия солодобивен и градски център Провадия-Солницата със Знака за европейско наследство – признание, което се присъжда на обекти с изключително значение за европейската културна идентичност и опазването на общото европейско културно наследство. Това съобщи акад. Васил Николов, археологът, който от десетилетия проучва най-стария град в Европа и разкрива тайните на Солницата.

Тържествената церемония ще се състоя на 22 април в Брюксел в присъствието на комисар Глен Мекалеф.

Получаването на този знак подчертава значимостта на археологическия комплекс Провадия-Солницата не само на национално, но и на европейско ниво. Той предоставя възможност обектът да се включи в европейски мрежи и проекти, да обменя добри практики и да представя своето културно богатство пред международна аудитория. Знакът мотивира за още по-активно опазване, проучване и популяризиране на Солницата и утвърждава нейното място като културен мост между миналото и настоящето, който вдъхновява и образова поколенията.

Това признание е стимул да продължим нашата работа и да разширяваме достъпа на широката публика до уникалната история на Провадия-Солницата, като същевременно подчертава ролята ѝ като ключов културен и исторически обект с европейска значимост, заяви акад. Николов.

Знакът за европейско наследство (ЗЕН) е инициатива на Европейския съюз, утвърдена с решение 1194 на Европейския парламент и на Съвета на Европа през 2011 г. Нейната цел е да бъдат популяризирани обекти на европейското културно наследство, които са станали символи на европейската интеграция, ценности, идеали и история. Досега отличените със Знака европейски обекти са 67, между които само един в България!

Знакът за европейско наследство обединява паметници от по-далечното и по-близкото минало, които имат силна символична европейска стойност и значителна роля в историята и културата на стария континент. Тези обекти предоставят възможности на посетителите да станат съпричастни на богатото културно наследство на Европа, както и да разширят познанията си за европейската история.

Провадия-Солницата е най-новото попълнение на списъка на обекти, отличени със Знака за европейско наследство, което, без съмнение, е признание за изключителното праисторическо наследство на България и за ролята на този регион в създаването на първата европейска цивилизация. Надяваме се, че Знакът ще доведе на Солницата още много любители на древността и ще бъде предпоставка за импулс в стопанското развитие на съвременния град.

