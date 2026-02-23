Изследовател: Българите са избран народ

Българите са избран народ и това се вижда във всички летописи. Това заяви изследователят Йордан Йорданов в предаването "Операция История".

"Българите са създавали няколко евразийски империи. Нашата задача днес е да развием култура и духовност, да създадем една вътрешна, индивидуална империя в себе си и всеки един от нас да изгради букет от добродетели, които включват нравственост и най-различни проявления, в които да ги има разумността, доброто, красивото и истината", каза още изследователят пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос на Росен Петров какво не знаем за Търново и Преслав Йорданов отговори: "За Търново и за Преслав трябва да разберем, че това е кулминацията, перлата на българската държавност и култура. Всъщност те показват българското творчество, държавничество".

По думите му това, което се твърди за Плиска и за Преслав, много трудно може да бъде обосновано археологически.

"В официалната история се казва, че Плиска е основана от нашия владетел Аспарух и това се е случило след 680-а година, а Преслав от Симеон Велики", посочи изследователят.

