Чудо на Рожен! Най-големият радиотелескоп в света

България се превръща в ключов научен център за радиоастрономия в региона, след като започна изграждането на националната станция LOFAR-BG в близост до Националната астрономическа обсерватория Рожен, пише kaldata.

Според информация от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към Българската академия на науките, проектът трябва да бъде напълно завършен до края на 2026 година.

Какво представлява LOFAR?

LOFAR (Low Frequency Array) представлява най-големия радиотелескоп в света, работещ в диапазона на ниските радиочестоти.

Системата не е единичен инструмент, а разпределена европейска мрежа от антени, която към момента включва 52 станции в осем държави – Нидерландия, Германия, Полша, Франция, Ирландия, Латвия, Швеция и Великобритания. Разширяването на инфраструктурата продължава, като нови станции се изграждат именно в Италия и България.

Какви изследвания ще се правят?

Научните изследвания, които ще се извършват чрез LOFAR, обхващат широк спектър от астрофизични области – от изучаване на Слънцето и космическото време до процесите на формиране на галактики, поведението на пулсарите, краткотрайни радиоизбухвания и изследване на космическите магнитни полета.

Това поставя страната ни в позиция да участва пряко в едни от най-актуалните научни теми на съвременната астрофизика.

България вече е част от управленската структура на проекта, след като през декември 2023 година стана съучредител на европейския консорциум LOFAR ERIC – изследователска инфраструктура, създадена с подкрепата на Европейската комисия.

Сред останалите учредители са Германия, Ирландия, Италия, Нидерландия и Полша. Националният проект LOFAR-BG се финансира по Националната пътна карта за научна инфраструктура на България за периода 2020–2027 г., координирана от Министерството на образованието и науката.

Образователен ефект и ново поколение учени

Изграждането на станцията край Рожен има и образователно измерение. През 2026 година Институтът по астрономия към БАН ще организира специализиран летен стаж, насочен към студенти, докторанти и млади изследователи, които проявяват интерес към радиоастрономията, физиката и инженерните науки.

Инициативата цели да подготви ново поколение специалисти, способни да работят с модерна научна апаратура от световно ниво.

С реализацията на LOFAR-BG България не просто добавя нов научен инструмент, а влиза в мрежа от високотехнологични изследвания, които ще определят разбирането ни за Вселената през следващите десетилетия.

