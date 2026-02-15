Златните лабиринти на Родопите. Лъсна тайна, скрита край китно село

Само на няколко километра от кърджалийското село Стремци, сред хълмовете на Източните Родопи, се крие едно от най-впечатляващите и малко познати археологически места у нас - древните златни рудници, наричани „Стремските лабиринти“. Днес идеята е това подземно богатство да бъде включено в общ туристически маршрут заедно с Перперикон, пещерата Инклер и природния феномен Каменните гъби, съобщава БНТ.

В началото археолозите предполагали, че става дума за тракийско светилище. По-късните проучвания обаче променят тази хипотеза. „Изследванията от 1981-1983 година доказаха, че това са древни минни разработки“, обяснява Мухарем Алиосман от археологическия комплекс „Перперикон“. Според него хълмът е прорязан от система от тунели, наподобяващи лабиринт, част от които вече са проучени.

Подземната мрежа се простира на няколко километра. „На различни места в хълма има прокопани тунели, които образуват истински лабиринти“, допълва Алиосман. Маргарита Янева от Туристическия информационен център в Кърджали уточнява, че част от галериите са с дължина над 230 метра и в повечето от тях човек може да се движи изправен. „За съжаление, обектът все още не е обезопасен“, отбелязва тя.

Геоложките проучвания сочат, че преди около 33 млн. години в района е текла река, чиито пясъци са съдържали златни частици. Именно те вероятно са били причината древните миньори да издълбаят тези галерии в търсене на благородния метал.

Съществуват и предположения за връзка между рудниците и Перперикон. „Една от възможните причини за възникването на големия средновековен град тук може да са именно златните рудници в близост“, казва екскурзоводът Георги Кичуков. Според него не е изключено златото, добивано край Стремци, да е било използвано за изработката на златната монета хиперпера.

Днес Стремските лабиринти са обявени за паметник на културата. Местните туристически организации се надяват обектът да бъде обезопасен и подготвен за посетители, за да се превърне в част от маршрут, който съчетава древна история, мистични легенди и природни чудеса - своеобразно златно сърце на Родопите, което тепърва очаква да бъде преоткрито.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com