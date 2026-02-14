Чудесата на България

8 са най-хубавите места за пенсионери! Ето кое българско е на 4-то място

Подборът е направен според фактори, които имат значение: достъпни жилища и ежедневни разходи, здравеопазване на разумно разстояние

14 фев 26 | 9:55
Боряна Колчагова

Ако си представяте пенсионирането в Европа като апартамент в Париж или вила в Тоскана – картината е красива, но цената често е стряскаща. Големите градове идват с големи разходи. За онези обаче, които са готови да заменят шума на туристическите центрове с калдъръмени улици, местни кафенета и общности, в които всички се познават, малките европейски села предлагат нещо изненадващо: достоен живот на поносима цена.

Животът в село може да означава не само по-ниски разходи, но и по-високо качество на ежедневието – повече спокойствие, повече природа и по-малко напрежение.

Как бяха избрани тези села

Подборът е направен според фактори, които имат значение след пенсиониране: достъпни жилища и ежедневни разходи, здравеопазване на разумно разстояние, сигурност и политическа стабилност, благоприятен климат и възможности за дългосрочни визи или визи за пенсионери за граждани извън ЕС, съобщава investopedia.com.

Пене, Италия

Разположено на хълм в областта Абруцо, в централна Италия, селището е известно със средновековната си архитектура и историческите калдъръмени улици. Музеите, галериите и фестивалите подчертават богатото му културно наследство. Климатът е умерен през цялата година, което прави разходките и заниманията сред природата популярни.

Много от местните говорят английски, което улеснява новодошлите. Международно летище се намира само на около 30 километра, което прави пътуванията удобни.

https://images.openai.com/static-rsc-3/81SfhGbKk0RKDaAT1TPDci5j2XbX1LrOeY7_532QaeM4eMlNhF5N5f0J8icNaAC82wcFjmYF-kV0P0_o9ziCShBafYAkSwrNeId99aAJcCs?purpose=fullsize&v=1

Кащелу Родригу, Португалия

Близо до испанската граница, това тихо каменно село с панорамни гледки към околния пейзаж. Репутацията на Португалия като достъпна за живеене страна важи и тук, особено в сравнение с Лисабон или Порто. Основни здравни услуги се намират в близките градове, а климатът е мек.

С автомобил разстоянието до Порто е около два часа и половина – важно за достъп до летище, специализирана медицинска помощ или просто за ден в големия град.

Съвет: Португалската виза D7 е сред най-подходящите за пенсионери – изисква доказателство за пасивен доход, равен на минималната заплата в страната (в момента 870 евро месечно).

https://dynamic-media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-o/1a/09/7c/22/igreja-matriz-de-castelo.jpg?h=500&s=1&w=900

Лозерт, Франция

Предлага класическия чар на френските бастиди – каменни къщи, централни площади и силна кулинарна традиция. Градчето е удобно за придвижване пеша, а регионалното здравеопазване е надеждно.

За пенсионери, които обичат фермерските пазари и кафенетата, районът предлага автентичен френски начин на живот на разумна цена.

https://www.francecomfort.com/l/en/library/download/urn%3Auuid%3A93064f5e-b577-47bb-a74a-a62c81819721/lauzerte%2B8%2Bfrankrijk%2Bvakantie%2Bluxe%2Bvilla%2Blot%2Bgaronne%2Bdordogne%2Btoerisme.jpg?color=ffffff&height=1000&scaleType=2&width=1600

Банско, България

Банско е планински град, известен със зимните си ски писти и летните маршрути за преходи. Температурите варират – от под нулата през зимата до около 27 градуса през лятото.

Жилищата, храната, ресторантите и транспортът са сравнително достъпни. Градът предлага и безплатни активности – музеи, паркове и културни събития.

https://images.openai.com/static-rsc-3/qBmaMmAwGjXgvwRQVhAosAhzULQ3Cmv0K6v10A1UTPwKJHLr3AtMG60Ppu9mT3NAoL_NHWg2rDGh_x8W9Z2dTwujvoqDtpIKmh3Rvm_VEb8?purpose=fullsize&v=1

Места, остров Хиос, Гърция

Места е средновековно село, запазено почти изцяло в оригиналния си вид. Тесните каменни улици и слабият туристически поток създават усещане за време, спряло преди векове.

Наоколо има десет плажа, а за по-активните – гмуркане и каякинг. Хълмовете предлагат възможности за разходки и колоездене. Лятото е горещо, но есента, зимата и пролетта са по-умерени. Разходите са ниски, а животът – прост и общностно ориентиран.

https://images.openai.com/static-rsc-3/PbqF86eG3Z9MHmjR0Atz0ts_WOtEvfCGZU4_lVuI-97i96fcsrlkrAbazfbGMOw3kCRMCx-Lc6W6v1rzC_jm3bsxNWIuzOobmtfjU51qQic?purpose=fullsize&v=1

Обидуш, Португалия

Обидуш малък град със средновековни крепостни стени и калдъръмени улици. Тук се намира и замъкът Обидуш, превърнат в четиризвезден хотел и ресторант.

Повечето части са удобни за пешеходци, има магазини, ресторанти и барове. През годината се организират фестивали. Плажът Ел Рей е на кратко разстояние, а болниците в Лисабон са лесно достъпни.

https://www.thehotelguru.com/_images/f5/e9/f5e9b4ad2b19f042f26002432bfac931/original.jpg

Вискри, Румъния

https://images.openai.com/static-rsc-3/9YhXtW0_H3mwL_dn48Q3YeJ4weUcrls006ijeUpPcUvLgTan6BELeczUTSselygiHKzV9CYprIuNGbu9sBrMytK3cYbV7kBiN2Ni9lDOI8A?purpose=fullsize&v=1

Вискри е селце в Трансилвания и обект на световното наследство на ЮНЕСКО. Саксонската укрепена църква е сърцето на общността и домакин на множество културни и религиозни събития.

Храната често е директно от фермата до масата и се приготвя на открит огън. Автомобилите са ограничени, придвижването е пеша, с колело или кон. Разходите са ниски, ритъмът – бавен и насочен към общността.

Селата в Алентежу, Португалия

https://images.openai.com/static-rsc-3/TnADoXMQrAv88hBDo8PR02qQ76-PuYs9OigZWtaeQC5rGUxoPR4hh_FWkeYrSb2mw3lZRuQtZVwrn3TEErhQDCkBp5OR5mMYPaEJw1_uqWg?purpose=fullsize&v=1

Автор Боряна Колчагова

