8 са най-хубавите места за пенсионери! Ето кое българско е на 4-то място

Ако си представяте пенсионирането в Европа като апартамент в Париж или вила в Тоскана – картината е красива, но цената често е стряскаща. Големите градове идват с големи разходи. За онези обаче, които са готови да заменят шума на туристическите центрове с калдъръмени улици, местни кафенета и общности, в които всички се познават, малките европейски села предлагат нещо изненадващо: достоен живот на поносима цена.

Животът в село може да означава не само по-ниски разходи, но и по-високо качество на ежедневието – повече спокойствие, повече природа и по-малко напрежение.

Как бяха избрани тези села

Подборът е направен според фактори, които имат значение след пенсиониране: достъпни жилища и ежедневни разходи, здравеопазване на разумно разстояние, сигурност и политическа стабилност, благоприятен климат и възможности за дългосрочни визи или визи за пенсионери за граждани извън ЕС, съобщава investopedia.com.

Пене, Италия

Разположено на хълм в областта Абруцо, в централна Италия, селището е известно със средновековната си архитектура и историческите калдъръмени улици. Музеите, галериите и фестивалите подчертават богатото му културно наследство. Климатът е умерен през цялата година, което прави разходките и заниманията сред природата популярни.

Много от местните говорят английски, което улеснява новодошлите. Международно летище се намира само на около 30 километра, което прави пътуванията удобни.

Кащелу Родригу, Португалия

Близо до испанската граница, това тихо каменно село с панорамни гледки към околния пейзаж. Репутацията на Португалия като достъпна за живеене страна важи и тук, особено в сравнение с Лисабон или Порто. Основни здравни услуги се намират в близките градове, а климатът е мек.

С автомобил разстоянието до Порто е около два часа и половина – важно за достъп до летище, специализирана медицинска помощ или просто за ден в големия град.

Съвет: Португалската виза D7 е сред най-подходящите за пенсионери – изисква доказателство за пасивен доход, равен на минималната заплата в страната (в момента 870 евро месечно).

Лозерт, Франция

Предлага класическия чар на френските бастиди – каменни къщи, централни площади и силна кулинарна традиция. Градчето е удобно за придвижване пеша, а регионалното здравеопазване е надеждно.

За пенсионери, които обичат фермерските пазари и кафенетата, районът предлага автентичен френски начин на живот на разумна цена.

Банско, България

Банско е планински град, известен със зимните си ски писти и летните маршрути за преходи. Температурите варират – от под нулата през зимата до около 27 градуса през лятото.

Жилищата, храната, ресторантите и транспортът са сравнително достъпни. Градът предлага и безплатни активности – музеи, паркове и културни събития.

Места, остров Хиос, Гърция

Места е средновековно село, запазено почти изцяло в оригиналния си вид. Тесните каменни улици и слабият туристически поток създават усещане за време, спряло преди векове.

Наоколо има десет плажа, а за по-активните – гмуркане и каякинг. Хълмовете предлагат възможности за разходки и колоездене. Лятото е горещо, но есента, зимата и пролетта са по-умерени. Разходите са ниски, а животът – прост и общностно ориентиран.

Обидуш, Португалия

Обидуш малък град със средновековни крепостни стени и калдъръмени улици. Тук се намира и замъкът Обидуш, превърнат в четиризвезден хотел и ресторант.

Повечето части са удобни за пешеходци, има магазини, ресторанти и барове. През годината се организират фестивали. Плажът Ел Рей е на кратко разстояние, а болниците в Лисабон са лесно достъпни.

Вискри, Румъния

Вискри е селце в Трансилвания и обект на световното наследство на ЮНЕСКО. Саксонската укрепена църква е сърцето на общността и домакин на множество културни и религиозни събития.

Храната често е директно от фермата до масата и се приготвя на открит огън. Автомобилите са ограничени, придвижването е пеша, с колело или кон. Разходите са ниски, ритъмът – бавен и насочен към общността.

Селата в Алентежу, Португалия

