15 милиона франка за Рила

Споразумение на стойност 15 млн. швейцарски франка подписа България по Швейцарско-българската програма за сътрудничество. Средствата са предвидени за изпълнението на мярка за подкрепа „Посетителска инфраструктура и устойчиво ползване на национален парк („ProPark“)“, част от Втория швейцарски принос.

Церемонията се състоя в сградата на Министерски съвет на Република България в присъствието на вицепремиера Томислав Дончев, екоминистъра Манол Генов и посланика на Швейцария у нас Пиер Хагман.

Програмата ще се изпълнява в рамките на четири години и цели модернизиране на посетителската инфраструктура – по-добре поддържани съоръжения, устойчиви решения, съобразени с нарастващия туристически поток. Задачата е деликатна: повече достъпност, без повече натиск върху екосистемите.

„Горд съм, че чрез тази програма можем да обединим усилията си за подобряването на Национален парк „Рила“ и за опазването на красивата българска природа“, заяви посланик Хагман. От своя страна министър Генов подчерта необходимостта от засилени грижи за местообитанията и природните забележителности на фона на силния интерес към парка.

Вицепремиерът Дончев формулира основния въпрос ясно: балансът. Баланс между опазването на планините и осигуряването на достъп до тях. Очакването е резултатите от мярката да имат дългосрочен и видим ефект – не само за Рила, но и като модел за управление на защитените територии в страната.

