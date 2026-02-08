Скрита перла в Южна България. Минералната вода лекува куп заболявания

Село Ягода е малко местенце в Южна България, област Стара Загора. То предлага добри условия за целогодишен туризъм.

С разположението си между Стара Планина и Средна Гора, тук може да се насладим не само на спокойствие, но и на прекрасни гледки и чист въздух. А страхотно допълнение към него е и минералната вода, която извира от множество извори с температура около 54⁰С.

От сайта на община Мъглиж разбираме, че минералната вода в селото е подходяща за лечение на неврологични, кожно-венерически заболявания, активни и хронични заболявания периферната нервна система, различни болести на опорно-двигателния апарат, хронични гинекологични заболявания. Тя е с богат минерален състав, безцветна и без специфичния мирис на сероводород. Практикува се и питейно балнеолечение, но консумацията й трябва да става само под медицински контрол.

В последните години интересът към селото расте, което се дължи и на все повечето места за настаняване, които предлагат достъп до лечебните и възстановителни свойства на минералната вода. В селото функционира и обществена минерална баня, която се помещава в красива и реставрирана сграда от 1925 г.

Източник: Lifestyle.bg

