Пламъкът на Априлци - свободата започва от нас! Кампанията на "Стандарт"

150 години слава. Заветите на градовете-герои към бъдещето

Аз, Балканът…

Аз съм Балканът – свидетелят на времето, пазителят на паметта, стражът на историята. Убежище за храбри войни, дом на будители, проклятие за безродници.

Зашумят ли листата на горите ми, разказвам легенди за хайдути. Запенят ли се потоците на реките ми предавам сказания за билки и самодиви.

Но и лете, и зиме вардя името на героите – онези, които с пушка, нож и слово изградиха свободна България.

Ветровете ми следват дръзкия порив на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, които с чети кръстосваха склоновете ми. Само аз знам вражеска или предателска бе ръката, която изстреля куршум в гърдите на Ботев.

Пазя неопетнена паметта на най-великия син на България Васил Левски. Под сянката на вековните ми дървета той мечтаеше за чиста и свята република. Но изминавайки непристъпните ми пътеки зададе въпроса, който още ехти в скалите ми – народе????

Тук Иларион Макариополски запали искрата на независимата българска църква, тук Добри Чинтулов извиси гласа на юнака Балкански, тук Петко Славейков заговори за народ и чест. А безброй духовници съхраняваха пламъка на вярата в църкви и манастири…

Аз съм Балканът – горд и непреклонен, символ от хилядолетия на българския дух. Аз не забравям. Аз не прощавам. Аз вдъхновявам.

Автор: Екатерина Николова

Има дни в историята, които не са просто дата от календара, а пламък, запален от заряда на цял един народ.

Дни, в които времето спира, за да бъде запомнено. Дни, в които страхът отстъпва пред смелостта, а тишината – пред гласа на свободата. Такава дата по стар стил е 20 април, когато преди 150 години в Копривщица избухва въстанието, което завинаги промени България. Да, то не е успешно, но е онзи преломен момент, в българинът си припомни кой е, изправи се, реши, че повече няма да мълчи. И си даде клетва да бъде свободен.

Преди 150 години България гордо вдигна глава – все още не като държава, но като дух. Априлското въстание не е просто урок в учебника, книга в библиотеката, героична хроника на саможертвата. То е пламък. Пламък, запален в сърцата на хора, които избраха свободата пред страха, бъдещето пред покорството, достойнството пред тишината. Пламък, който въпреки омразата, разделението и противопоставянето, гори и днес в сърцето на всеки от нас.

Днес, век и половина по-късно, този пламък търси своите нови пазители.

Те стават част от новата инициатива на мисията „Чудесата на България“ - националната кампания „Пламъкът на Априлци – свободата започва от нас“. С нея „Стандарт“ повежда младите българи по пътя от корените към утрешния ден, за да възроди онези ценности, които либералният глобализъм на соросоидите притъпи в измъчените години на преход: дълг към род и родина, почит към апостолите, преклонение пред вярата, уважение към семейството, достойнство на градовете герои.

Кампанията е посветена на 150-годишнината от Априлското въстание и има една голяма цел: да събуди духовността, самочувствието и паметта – най-вече в младите българи.

Защото свободата не е наследство, което получаваме даром. Тя е избор, който правим всеки ден.

Градовете-герои – живата карта на свободата

Панагюрище. Копривщица. Карлово. Пещера. Батак.

Имена, които не обозначават места, а носят съдба. Там Април не е минало време. Там той още диша – в калдъръма, в църковните камбани, в историите, които се предават от поколение на поколение.

Кампанията ще бъде открита със запалването на символичния пламък на свободата в един от най-гордите ни градове. Оттам той ще поеме на път – духовен огън, предаван от град на град, от човек на човек, от спомен към бъдеще.

Заветите, от които имаме нужда днес

В свят на несигурност и разделение, на родова амнезия и политическа вакханалия, заветите на Априлци звучат по-актуално от всякога: смелост, общност, принадлежност, отговорност, вяра, жертвоготовност. И духовно чудо, което започва от нас самите.

Затова в градовете-герои ще проведем серия дискусии „Пламъкът на Априлци. Бъдещето на градовете-герои“. Учени, кметове, министри, културни дейци, представители на туристическия бизнес и инфлуенсъри ще търсят отговор на един съвременен въпрос: как културното наследство може да се превърне в шанс за развитие, в по-добър живот, в мост между история и икономика, между памет и бъдеще.

Младите – новите носители на пламъка

Пламъкът на кампанията са младите. Тези, които ще носят България напред.

С открити уроци по родолюбие на Младежката академия „Чудесата на България“, под мотото „Пламъкът на Априлци: Смелостта да бъдеш свободен“, ученици и студенти ще се срещнат с историци, актьори, харизматични разказвачи на миналото, наследници на герои, обществени личности. Ще участват в интерактивни срещи и викторини.

За да дадат воля на креативността си, младите ще се включат в конкурса „Моят Април“ – за есе, рисунка или видео. Така ще начертаят своя личен път към историята. Най-добрите творби ще намерят място в страниците на „Стандарт“ и в специалния брой на кампанията. А пламъкът ще оживее и в най-малките знаци – значки, плакати, символи, които напомнят: паметта е жива.

Гласовете на съвременна България

В новия подкаст на „Стандарт“ „Заветът на Априлци“ ще звучат различни гласове – на кметове, които днес пазят и развиват градовете герои, на историци и археолози, на интелектуалци, на предприемачи и артисти, на млади общественици. Разговори за идентичността, за смисъла да си част от държавата – люлка на европейската цивилизация, за бъдещето, родено от древно наследство.

Паралелно с това, специалната рубрика „Пламъкът на Априлци“ в седмичника „Стандарт“ и в агенция „Стандарт“ (www.standartnews.com) ще разказва историите на градовете-герои – чрез репортажи, интервюта, видеа и социални формати.

Юбилейният брой

Специален юбилеен на „Стандарт“ – „Пламъкът на Априлци. Силата да бъдеш свободен“, ще отбележи в края на април 150 години от епопеята, която ни направи народ. В него на 48 страници ще бъдат събрани героите, градовете, символите, заветите, историческите спорове. Но и погледът на мъдреците, разказът на инфлуенсърите и мечтите на младите.

Да докоснеш Априлци

Изложбата „Чудесата на България. Докосни Априлци“ ще превърне историята в преживяване. Пътуващи експозиции ще съпътстват събитията в страната. Паната ще разказват за героите, светините, културното наследство, археологическите чудеса, туристическите маршрути – но и за живота на младите хора днес. Защото България не е минало. Тя е бъдеще, което младите хора тепърва градят.

Кулминацията – през октомври

Пламъкът на Априлци ще избухне тържество през октомври – на спектакъла-церемония „Чудесата на България“ в Народния театър. Защото днес той има нужда от своите нови наследници. Защото свободата не е спомен, а отговорност. И защото 150 години по-късно България отново има нужда да си припомни силата да бъде заедно.

