Всичко за Априлци

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Овладяха пожара в Априлци

Овладяха пожара в Априлци

Потушен е пожарът край Априлци, който тази нощ отново се активизира, съобщиха от ОД МВР-Ловеч. От там допълниха, че 30 огнеборци, горски и и общински...

13 август | 15:13
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Ардино обменя опит с Априлци

Ардино обменя опит с Априлци

Ардино. Обучение на екипите и бенефициентите, ангажирани в прилагането на Стратегията за местно развитие проведоха представители на Сдружение "МИГ – А...

11 ноември | 15:25
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