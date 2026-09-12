Тихомир Кукенски: Богати люде от Априлци са дали мило и драго за въстанието
Историята от 1876 г. напомня, че единството не е състояние, а усилие, казва кметът Тихомир Кукенски
Следете всички новини, анализи и коментари за Априлци. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Историята от 1876 г. напомня, че единството не е състояние, а усилие, казва кметът Тихомир Кукенски
Череп на участник в Априлското въстание е идентифициран чрез ДНК експертиза в павликенското село Мусина
Тя е част от национална мисия “Чудесата на България” 2026
Симитлия и Сурва привличат хиляди българи
Най-критично е в Троян, Априлци и Габрово
И местността край пазарджишкото село Априлци е в пламъци
Нахраниха гостите с "бабината гозба"
Момиче викаше за помощ, сподели Тихомир Кукенски
По 20 години затвор получиха двамата обвиняеми за убийството на 68-годишния Йосиф Узунов от село Априлци, извършено на 5 януари 2014 година. В хода на...
Двама мъже, ударени от гръм, са починали в Априлци, съобщават от Областната дирекция на МВР в Ловеч, предава БНР. Сигналът за инцидента е бил подаден...
Потушен е пожарът край Априлци, който тази нощ отново се активизира, съобщиха от ОД МВР-Ловеч. От там допълниха, че 30 огнеборци, горски и и общински...
Пожарът над Априлци, който бе овладян вчера, отново се е активизирал. Горят сухи треви и храсти край борова гора. Екипи от огнеборци и горски служите...
3D пушки подпират стена в градчето, Стунджи свири за празника Много цвят и звук ще залеят Априлци идния уикенд. Художници и скулптори с различна плас...
Ардино. Обучение на екипите и бенефициентите, ангажирани в прилагането на Стратегията за местно развитие проведоха представители на Сдружение "МИГ – А...
Троян, Тетевен, Априлци и Етрополе обединяват сили в битката за туристи