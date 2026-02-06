България в Съвета за мир на Тръмп - стратегически избор, а не риск

Председателят на СДС Румен Христов заяви в интервю за НоваНюз, че участието на България в Съвета за мир, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп, е напълно логично и не крие никакви рискове за страната. По думите му България може да поддържа много добри отношения със САЩ, без това да противоречи на ангажиментите ѝ към Европейския съюз, като на по-късен етап към инициативата е възможно да се присъединят и други европейски държави.

Христов подчерта, че Съветът за мир не бива да се представя като „частно ООН“ и че е важно ясно да се прави разграничение между двете структури. Той даде пример с конфликта в Газа, като посочи, че постигнатото примирие там е резултат от преки усилия на Доналд Тръмп, а не от действия на Организацията на обединените нации.

Лидерът на СДС отхвърли категорично твърденията, че евентуалното включване на България в инициативата има връзка със санкциите „Магнитски“. Според него подобни внушения са спекулативни и нямат реално основание, а участието в Съвета за мир би било в интерес на страната от гледна точка на външната политика и международния ѝ авторитет.

В хода на разговора Христов коментира и промените в Изборния кодекс, с които се ограничава броят на избирателните секции в държави извън ЕС до 20. Той отбеляза, че СДС не подкрепя практиката изборното законодателство да се променя непосредствено преди избори, макар това да е често срещано в България. По думите му идеите за част от измененията са тръгнали от „Продължаваме промяната-Демократична България“, включително настояването за ускорено въвеждане на машинно гласуване.

Румен Христов припомни, че позицията на СДС винаги е била избирателите сами да избират начина си на гласуване – с хартиена бюлетина или с машина. Той подчерта, че сканиращите устройства представляват различна технология, при която няма възможност за манипулация на вота, и уточни, че от коалицията ГЕРБ-СДС са предложили броят на секциите извън ЕС да бъде 30, а не 20.

