ГЕРБ-СДС с нова цел. Свързана е с доходите

Нова цел на ГЕРБ-СДС след влизането на Българи в еврозоната обяви зам.-председателя на парламентарната група на коалиция проф. Румен Христов. Тя е: европейски граждани с европейски доходи.

"С влизането на България в еврозоната се сбъдна мечтата на няколко поколения българи и се изпълни една от главните цели на СДС – пълната интеграция на България в Европейския съюз. И въпреки че парламентарна група ГЕРБ-СДС се държа изключително отговорно и изключително професионално, през изминалата година работата на управляващото мнозинството не бе никак лесна.", каза в предаването "Метроном“ на Радио ФОКУС лидерът на СДС проф. Румен Христов.



"Видя се, че идеологическите ни различия са големи, че изпълняването на програмата на една или друга политическа формация няма да стане лесно, и затова се подходи по-технократски, по-прагматично, по-целенасочено, по-целеустремено. И правителството свърши добра работа“, посочи той и добави, че протестът е възникнал заради бюджета формално, след което са се натрупаха и още искания от протестиращите. ГЕРБ-СДС като демократична формация приемат избора на народа, заяви гостът. "Няма нищо по-демократично от това, когато има протести и не те харесват, да отидеш на избори да попиташ българските граждани на кого дават вот на доверие.“



Според него през изминалата година парламентът е свършил много сериозна работа въпреки многобройните скандали и безобразното държане на законотворците. "Парламентът е място за говорене, място за сблъскване на идеи, на политики, на тези, а не място за обиди и квалификации спрямо колеги, които примерно не споделят идеите на някои от другите колеги.“



Проф. Христов посочи още, че след категоричния успех с приемането на България в еврозоната, сега трябва да се обединят усилията на всички за следващата важна според него цел – формулата европейски граждани с европейски доходи: "Ние трябва да започнем да работим активно, усилено за развитието на българската икономика, за увеличаването на БВП и на базата на заработеното да догонваме по пенсии, социални помощи и най-вече по заплати страните, които са преди нас“, каза той и добави, че всички правителства имат своя принос за това, което представлява България днес. "И на всяко следващо правителство основната му задача трябва да бъде развитие на икономиката и повишаването на доходите.“



Според проф. Христов възможността от поредица от предсрочни избори е голяма, защото, ако няма нов играч на терена, вероятността от повторение на конфигурацията на политическите сили е доста голяма. Но предвид разпокъсаността на парламента според него, на първия му трябва още един голям втори, за да не стане многочленна коалиция, партиите, в която са с различна идеологическа настройка. "Много трудно се работи с такова сложно четири-пет партийно правителство, затова ти трябва втори."



Според лидера на СДС броят на гласуващите е важен, тъй като, колкото повече хора гласуват, толкова легитимността на парламента и на правителството е по-голяма. "От тази гледна точка трябва да се даде възможност да се прави демократичен избор: който желае да гласува с машини – да гласува с машини, който желае да гласува с хартия, нека да гласува с хартия“, коментира той.

