Тодор Тагарев: Ликвидирането на Хаменей отваря пътя за смяна на режима

Смъртта на върховния лидер на Иран Али Хаменей бележи повратна точка в конфликта и означава, че САЩ и Израел са постигнали ключова цел от операцията срещу Техеран. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в интервю за Нова телевизия. По думите му елиминирането на фигурата, олицетворяваща модела на управление след 1979 г., поставя под въпрос самото бъдеще на режима. Големият въпрос обаче остава дали това ще доведе до реална смяна на властта.

Целта - промяна на режима

Според Тагарев още в първите минути след началото на ударите американският президент е заявил, че целта на кампанията е „смяна на режима“. Той подчерта, че операцията е била насочена именно към лидерите на Ислямската република - фундамента на системата, изградена след революцията.

Дали подобна промяна ще се случи зависи от вътрешните процеси в страната. Тагарев постави под съмнение дали призивите отвън достигат до иранското общество, като припомни информацията за спиране на интернет в страната.

Обществото срещу режима

Бившият министър акцентира върху протестите от края на миналата година и наличието на силно недоволство сред населението. По думите му в Иран има много хора, които искат повече свобода и не приемат строгите религиозни ограничения.

Той не очаква страната да се превърне в европейска демокрация, но смята, че запазването на сегашния модел изглежда трудно. Според него част от апарата за сигурност ще трябва да заеме позиция, ако се стигне до вътрешна трансформация.

Възможните сценарии

Като потенциална фигура за преход се споменава синът на бившия шах - Реза Пахлави. Тагарев изрази надежда, че има подготвена почва за по-безкръвна смяна чрез контакти в армията, полицията и Стражите на ислямската революция.

По отношение на ликвидирането на Хаменей той допусна, че здравословното му състояние и личното му решение да не се укрива може да са изиграли роля. Част от ответните действия на Иран са били очаквани, но удари по граждански обекти са изненадали анализаторите.

Регионалните и икономическите последици

Тагарев предупреди, че развитието около Ормузкия проток ще бъде ключово за петролните пазари. Ако конфликтът се ограничи във времето, сериозни сътресения може да бъдат избегнати. При продължителна ескалация и атаки срещу морски съдове обаче рискът за глобалните доставки ще нарасне.

Според него отслабването на Техеран вече влияе върху подкрепяните от Иран групировки като „Хизбула“, хутите в Йемен и шиитските милиции в Ирак и Сирия. Намаляването на този капацитет той определи като развитие в интерес на България.

Позицията на България

Тагарев беше категоричен, че в интерес на страната ни е Иран да не се сдобие с ядрено оръжие. Той не очаква България или европейски държави да се включат пряко във военни действия, нито САЩ и Израел да предприемат сухопътна операция.

Относно възможна мигрантска вълна той посочи, че при бързо решение на кризата сериозни последствия не се очакват. Според него следващите дни ще бъдат решаващи както за вътрешната динамика в Иран, така и за стабилността на целия регион.

