Дронът край Кардам разпали тежки подозрения. Нов сценарий!
Бивш министър обвини властта в липса на модерна противодронова защита и заяви, че старата съветска техника не върши работа
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Бивш министър обвини властта в липса на модерна противодронова защита и заяви, че старата съветска техника не върши работа
САЩ са наш основен съюзник, каза бившият министър на отбраната
Тодор Тагарев предупреди, че отказът от помощ означава капитулация на Киев
Тодор Тагарев очаква разлом в системата на Иран
Проф. Тодор Тагарев очерта червените линии между Европа и САЩ
Общ заем за 90 млрд. евро е договорен, но ролята на София буди въпроси
Русия напада Европа с дронове и опитва да уплаши обществата
Войната в Украйна превърна отрасъла приоритет
Задължително е да има официална реакция от българската държава, каза бившият министър
Тази програма притеснява не само Израел, но и арабските страни, и Турция
Бившият министър с подробности за случая "Гайтанджиева"
Това е езикът на младите, отсече бившият министър
САЩ няма да излязат от НАТО, но предстои да са се разбере колко активно ще действат в алианса
България няма други гаранции за сигурността си, освен членството в НАТО, каза той
Раздорите във властта продължават
Скандали в последните минути
Говори министърът на отбраната в оставка Тодор Тагарев
Това стана на концерт в столичната зала „България“
Ние не можем да поддържаме позиция, която не е одобрена национална позиция, каза той
България е изпратила на Украйна помощ за 13 млн. лв.