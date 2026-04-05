Бивш министър: Подкрепата за Украйна е въпрос на сигурност за България

България направи нова стъпка към по-тясно сътрудничество с Украйна, след като в Киев беше подписано рамково споразумение в областта на отбраната. Документът беше договорен по време на среща между служебния премиер Андрей Гюров и украинския президент Володимир Зеленски и предвижда 10-годишна рамка за партньорство между двете страни.

От правителството уточняват, че споразумението не създава директни правни или финансови ангажименти, а очертава стратегическите направления за съвместна работа - развитие на отбранителни способности, координация в рамките на ЕС и НАТО и политическа подкрепа за Киев. Реалните проекти ще се договарят допълнително и ще подлежат на одобрение от българските институции.

На този фон темата за подкрепата към Украйна отново излезе на преден план у нас. Група бивши министри на отбраната - Тодор Тагарев, Ангел Найденов, Бойко Ноев, Георги Панайотов, Николай Ненчев и Николай Свинаров - излязоха с обща позиция, в която настояват за по-активна роля на България.

Според Тагарев подкрепата за Украйна не е просто жест на солидарност, а стратегическо решение с пряко значение за сигурността на страната. Той предупреди, че в обществения дебат понятието „мир“ често се използва подвеждащо.

„Призивът ни е за мир, но мир, основан на международните правила - такъв, който защитава суверенитета на една независима държава. Част от политическите послания у нас представят „мир“ като отказ от подкрепа за Украйна. Когато се казва, че не трябва да помагаме, защото това удължава войната - на практика това означава призив за капитулация на Украйна“, заяви той пред бТВ.

По думите му залогът надхвърля самия конфликт. „В наш прагматичен интерес е Украйна да удържи тази атака. Ако агресорът постигне целите си, той няма да спре дотук. Това е въпрос на сигурност за цяла Европа, включително и за България“, подчерта Тагарев.

Той обърна внимание и на реалния характер на подписаното споразумение, като подчерта, че то не задължава страната ни с конкретни действия. „Това споразумение не е договор в класическия смисъл. То очертава принципи и области на сътрудничество. Конкретните проекти - дали ще са дронове, индустриално сътрудничество или друго - тепърва ще се договарят“, обясни бившият министър.

В същото време той даде пример с други държави, които вече активно развиват подобни партньорства. „Румъния например инвестира сериозни средства в съвместно производство на дронове с Украйна. Това са възможности и за България. Ако позволим на агресора да спечели, това ще разруши системата за сигурност, върху която се гради Европа“, предупреди Тагарев.

Дебатът за ролята на България в подкрепата за Украйна очевидно тепърва ще се изостря, като политическите решения ще определят не само външната политика на страната, но и нейната сигурност в дългосрочен план.

