Русия и Украйна започнаха мащабна размяна на пленници

Русия и Украйна извършиха нов обмен на военнопленници, като двете страни си върнаха по 205 военнослужещи. Това съобщи министерството на отбраната в Москва, цитирано от Коммерсант. Размяната е първи етап от по-мащабната договорка между Москва и Киев, известна като формулата „1000 за 1000“.

Според руското военно ведомство върнатите от украински плен руски войници в момента се намират на територията на Беларус. Оттам те ще бъдат транспортирани до Русия, където ще преминат лечение и рехабилитация в медицински заведения на Министерството на отбраната.

Посредник при размяната са били Обединените арабски емирства, които и преди са участвали в подобни договорености между двете воюващи страни.

Още преди ден говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че Москва подготвя списъци с военнослужещи за предстоящата голяма размяна. Първоначалният план беше обменът да се осъществи по време на предложеното от Русия примирие около честванията за Деня на победата - между 9 и 11 май.

Последната размяна между Русия и Украйна беше на 24 април, когато двете страни си върнаха по 193 пленени военнослужещи.

