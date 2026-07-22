Лавров и Рубио сядат на решаваща среща

Руският външен министър Сергей Лавров и американският държавен секретар Марко Рубио ще се срещнат в четвъртък, 23 юли, в Манила на фона на опасно натрупване на напрежение между Москва и Вашингтон. Двамата ще обсъдят войната в Украйна, чието дипломатическо уреждане е в застой, както и кризата около Иран след новите американски удари.

Разговорът идва в момент, когато вниманието на САЩ се измества към Близкия изток, а Русия продължава да настоява Киев да отстъпи територии. Срещата може да покаже дали между двете сили все още има пространство за диалог, или разривът вече е станал непреодолим.

„Срещата вече е съгласувана. Вчера на приема за кратко се видяхме с Марко Рубио и потвърдихме, че тя ще се състои утре през първата половина на деня“, заяви Лавров в кулоарите на форума на АСЕАН във филипинската столица.

Той изрази надежда, че след разговора двете страни ще могат да информират медиите за впечатленията си. Предварително обявени конкретни решения или договорености обаче няма.

Рубио също потвърди, че двамата са разговаряли за кратко по време на галавечеря в Манила. Попитан дали ще окаже натиск върху руския министър за Украйна, американският първи дипломат заяви, че темата ще бъде обсъдена на срещата в четвъртък.

Разговорът се провежда на фона на замразените усилия, водени от Вашингтон, за прекратяване на войната. Русия продължава да поставя териториални условия пред Украйна, докато пробив в дипломатическите преговори няма.

Допълнително напрежение създава и ситуацията около Иран. Москва осъди американските удари срещу ключовия си съюзник, а конфликтът вече измества международното внимание от войната в Украйна към Близкия изток.

Лавров и Рубио се намират в Манила за срещите на АСЕАН, които събират външни министри и висши дипломати от водещи световни сили. Форумът се провежда на фона на войната с Иран, напрежението в Южнокитайско море и опасенията за нови сътресения в световната търговия.