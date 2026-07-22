Ключова рокада на върха в Украйна. Зеленски уволни Сирски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че освобождава от длъжност главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски и назначава на негово място командващия обединените сили генерал-майор Михайло Драпати.

"Реших, че новият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна ще бъде Михайло Драпато ... Благодарен съм на Олександър Сирски и на всеки един от нашите войници за силните позиции на Украйна на фронта", написа Зеленски в публикация в "Телеграм".

Президентският съветник по комуникациите Дмитро Литвин пък обяви, че държавният глава е провел поредна среща с бившия министър на отбраната Михайло Федоров.

Литвин обаче не разкри никакви подробности за срещата.

До освобождаването на Сирски се стигна, след като протестите в подкрепа на бившия министър на отбраната на Украйна Михаило Федоров прераснаха в протести срещу главнокомандващия на украинските въоръжени сили.