Пеканов: Опосканият бюджет спира нова помощ за Украйна

„Разбира се, че трябва да се спре агресията и бруталната идиотска война на Русия.“ Това заяви вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ. Той обаче отправи тежка критика към подхода на европейските лидери, като подчерта, че след години война и множество санкционни пакети Русия не е била принудена да се откаже от агресията. По думите му България вече няма финансови и военни възможности да предоставя нова помощ на Украйна през тази година и трябва да постави по-силен акцент върху мира и дипломацията.

„Няма скандал, има медийна истерия“

Пеканов отхвърли твърденията, че правителството води противоречива или двойна политика спрямо Украйна. „Няма скандал. Ясно е, че България помага на Украйна там, където може“, заяви вицепремиерът.

По думите му позицията на кабинета е последователна - България осъжда руската агресия и подкрепя правото на Украйна да се защитава, но смята, че досегашният европейски подход не е довел до прекратяване на войната. „Въпреки истерията, която чуваме по медиите, позицията е ясна. Трябва да бъдем балансирани, да помагаме, но и да се търси успокояване на конфликта“, посочи Пеканов.

Той подчерта, че след години на война и поредица от санкционни пакети Русия не се е „вразумила“, а бойните действия и ескалацията продължават. „Разбира се, че трябва да се спре агресията и бруталната война на Русия. Но подходът, който европейските лидери прилагат от години, не дава резултати“, категоричен беше вицепремиерът.

Опоскан бюджет и изчерпана военна помощ

Пеканов заяви, че България няма финансова възможност да предоставя допълнителна помощ на Украйна през настоящата година. „При опоскан бюджет и огромен дефицит нямаме възможност тази година да помагаме. Военната помощ също се изчерпа“, каза той.

През юни правителството обяви, че няма да предоставя ново въоръжение от запасите на българската армия. Кабинетът твърди, че страната ще продължи да помага в областите, в които има реални възможности, без да застрашава собствените си отбранителни способности и финансовата стабилност.

Според Пеканов големият въпрос вече не е колко поредни оръжейни доставки или санкции могат да бъдат приети, а как Европа да намери работещ път към преговори. „Трябва повече да се мисли за мир и дипломация. Това е позицията на българската държава“, подчерта той.

„Санкциите не обърнаха войната“

Вицепремиерът коментира и българските резерви към 21-вия санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия.

Правителството подкрепи общата политика за икономически натиск върху Москва, но възрази срещу три конкретни предложения - включването на руския патриарх Кирил, бизнесмена Вагит Алекперов и мярка, която може да засегне доставките на резервни части за Софийското метро.

„Ние казахме какво мислим и то беше отразено. Другите държави ни чуха“, заяви Пеканов.

Според него включването на патриарх Кирил в санкционния списък не би оказало съществен икономически натиск върху Владимир Путин и не би променило хода на войната. „Едва ли санкционирането на патриарха щеше да доведе Путин до преосмисляне на това, което прави. То само щеше да нажежи допълнително обстановката по религиозна линия“, посочи вицепремиерът.

Българската позиция е, че ограничителните мерки трябва да имат конкретен икономически ефект върху руската военна машина, без да пораждат сериозни щети за държавите от Европейския съюз. Самият ЕС определя целта на санкциите като отслабване на руската военна икономика и принуждаване на Москва да започне съдържателни преговори.

„Няма нищо страшно да наложиш вето“

Пеканов беше категоричен, че България има право да защитава собствените си позиции в Европейския съюз, включително чрез вето. „Няма нищо страшно дори да наложиш вето“, заяви той.

Вицепремиерът даде пример с Гърция, която многократно е защитавала твърдо националните си интереси, без това да доведе до изолацията ѝ от европейските процеси. „Гърция не е тръгнала да излиза от Европейския съюз. Тя в момента е възможно най-интегрирана в европейските процеси страна. Да не би Мицотакис да е в изолация?“, попита Пеканов.

Той припомни и ветото, което Австрия наложи върху присъединяването на България към Шенген по суша. „Австрия също често има различно мнение. Имаше австрийско вето срещу България. Няма нищо лошо да защитаваш националния интерес“, каза вицепремиерът.

Според него България винаги е разполагала със собствен глас в Европейския съюз, но през годините твърде рядко го е използвала достатъчно ясно и настойчиво.

Опасността от най-страшната ескалация

Пеканов коментира и предупреждението на премиера Румен Радев, че продължаващото изостряне на конфликта може да доведе дори до използване на тактическо ядрено оръжие. „По пътя на логиката ескалацията винаги може да доведе до най-страшни последици“, заяви вицепремиерът.

Той не представи подобен сценарий като неизбежен, но подчерта, че всяко ново разширяване на войната увеличава рисковете за Украйна, Русия и цяла Европа.

Позицията на Пеканов е, че България трябва едновременно да осъжда руската агресия, да подкрепя Украйна според собствените си възможности и да настоява много по-силно за дипломатическо решение. „Войната трябва да бъде спряна. Но след като досегашните действия не дават резултат, трябва да имаме смелостта да говорим и за друг подход“, обобщи вицепремиерът.