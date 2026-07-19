Нощен ракетен удар разтърси пет района на Киев

Мощни експлозии разтърсиха Киев в нощта срещу неделя след предупреждение за приближаващи балистични ракети. При руския удар е загинал най-малко един човек, а деветима са ранени, съобщиха украинските власти. Пожари са избухнали в жилищни и търговски сгради, складове и паркирани автомобили в няколко района на столицата. Взривовете са се чували дори в бомбоубежищата, предаде Франс прес.

Пожари в няколко района на Киев

Кметът Виталий Кличко съобщи, че край търговски център в Деснянски район са горели автомобили и над мястото се е издигал гъст дим. В централния Шевченковски район падащи отломки са предизвикали пожар в жилищна сграда.

Жилищен блок, супермаркет и къща са горели в Соломянски и Святошински район. Военната администрация на Киев допълни, че в Днепровски район са засегнати търговски и развлекателен център и автомобили.

По данни на Ройтерс пожари са възникнали още в общежитие, нежилищни сгради и складове. В Киевска област са ранени още двама души и също има повредени складови помещения.

Ударът последва смъртоносни атаки в Русия

Ракетният обстрел срещу Киев беше извършен ден след мащабна украинска атака с дронове срещу цели в Русия. По данни на руските власти девет души са загинали, а над 80 са били ранени при ударите срещу логистични центрове, петролна база и други обекти.

Седем работници от нощната смяна са загинали в склад на компанията „Уайлдберис“ в Котовск, Тамбовска област. Друг логистичен център на компанията е бил поразен в Електростал край Москва, а дрон е предизвикал пожар в петролна база в Ногинск.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че двата логистични обекта са били използвани за доставка на санкционирани компоненти за производството на дронове и навигационно оборудване. Руското министерство на отбраната твърди, че противовъздушната отбрана е прехванала 379 украински дрона над 19 региона, окупирания Крим и акваториите на Черно и Азовско море.

Киев търси повече защита срещу балистичните ракети

Украинската столица е подложена на все по-чести удари с балистични ракети, които са значително по-трудни за прехващане от обикновените дронове и крилати ракети. Киев многократно предупреди, че не разполага с достатъчно системи „Пейтриът“ и ракети прехващачи за защита на големите градове.

На срещата на върха на НАТО в Анкара на 8 юли президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон ще даде на Украйна лиценз за производство на ракети прехващачи за системите „Пейтриът“. Ден по-късно Зеленски заяви, че политическо споразумение за лицензите вече е постигнато, но изграждането на собствено производство няма да реши незабавно недостига на средства за противовъздушна отбрана.