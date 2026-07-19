Париж на косъм от нов огнен кошмар на емблематично място

Мъж е задържан в Париж, след като запалил огън с намерение да подпали Булонския лес - един от зелените дробове и историческа емблема на френската столица. 23-годишният заподозрян бил открит на мястото и признал пред полицаите, че искал да изгори целия лес. Благодарение на бързата намеса на органите на реда пламъците били потушени, преди да се разпространят. Парижката прокуратура е удължила срока на задържането му, предаде Франс прес.

Пламъците вече пълзели към дърво

Сигналът за пожара бил подаден около 23:00 часа местно време в петък. При пристигането си полицаите видели горяща купчина храсти, от която огънят започвал да се прехвърля към ствол на дърво.

Служителите ограничили и потушили пламъците с пожарогасители. Засегнат бил около един квадратен метър растителност, но високите температури и сухите почви създавали сериозна опасност огънят да се разрасне. Властите в Париж предупреждават, че рискът от пожари в Булонския и Венсенския лес остава висок.

Задържаха заподозрения на място

Младият мъж се намирал близо до огъня по време на полицейската операция. Според съобщеното от властите той признал намерението си да подпали целия Булонски лес.

Разследването трябва да установи мотивите му и дали е подготвял действията предварително. Прокуратурата в Париж е решила той да остане в ареста, докато продължават процесуалните действия.

Новият опит идва след бедствието във Фонтенбло

Арестът е извършен само дни след огромните пожари в гората Фонтенбло, на около 60 километра югоизточно от Париж. Огънят засегна над 2000 хектара, наложи евакуации и унищожи ценни природни местообитания, чието възстановяване може да отнеме десетилетия.

От началото на 2026 г. пожарите във Франция са засегнали около 32 000 хектара - повече от опожарената площ през целия сезон на 2025 г. Огнената стихия обхвана и други части на Европа, където продължителните горещини, сушата и сухата растителност създават все по-опасни условия.