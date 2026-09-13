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Разкриха подпалвач на плевня

Разкриха подпалвач на плевня

Благоевград. Благоевградската полиция успя да разкрие кой е причинил пожара в симитлийското село Градево навръх Гергьовден. Тогава бе изпепелена селск...

08 май | 10:32
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