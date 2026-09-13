Париж на косъм от нов огнен кошмар на емблематично място
23-годишен признал, че искал да подпали целия лес само дни след опустошителното бедствие във Фонтенбло
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23-годишен признал, че искал да подпали целия лес само дни след опустошителното бедствие във Фонтенбло
Инцидентът е станал в събота вечерта, по време на празнуване на рожден ден във Велико Търново
Камери изловиха криминално проявен подпалвач
Той заяви днес в съда, че осъзнал колко страдание е причинил
Полицията в момента се опитва да идентифицира мъжа, за когото се смята, че е напуснал сградата
Алабаковски отмъстил на българския клуб „Иван Михайлов“ заради дядо си, твърдят негови съселяни
Явор Якимов описва какво се е случило с пост в мрежата, твърди, че не е политика, а лично
От МВР призоваха протестиращите да се съобразяват с общоприетите правила и норми
28-годишен подпалвач на имоти е заловен в Ямбол. На Ганчо Петров от местното село Зимница са повдигнати три обвинения, съобщиха от апелативната проку...
Полицията в Хасково арестува 25-годишен подпалвач. Мъжът, който е от крумовградското село Пелин, работил в Хасково като сезонен наемник. Заловен е за...
Враца. 25-годишният Деян Неделчев ще изкара 5 години зад решетките заради големия пожар, който разпали на 1 май миналата година във Враца, съобщиха от...
Враца. 25-годишният Деян Неделчев ще изкара пет години зад решетките заради големия пожар, който разпали на 1 май миналата година във Враца, съобщиха...
Благоевград. Благоевградската полиция успя да разкрие кой е причинил пожара в симитлийското село Градево навръх Гергьовден. Тогава бе изпепелена селск...
Силистра. Полицията в Силистра спипа подпалвач, часове след като се опитал да опожари имот на свой съселянин. Екшънът станал в сряда малко преди полу...
Бургас. Четири автомобила бяха подпаленив Бургас миналата нощ и се превърнаха в пепел. Три от возилата са на един собственик, местен търговец. Фирм...
Плевен. 69-годишният Георги Иванов от с. Бреница бере душа, пребит жестоко от врачанин. Пострадалият палил стърнище, но огънят се пренесъл в царевица...
Велико Търново. Криминалисти от областната дирекция на МВР във Велико Търново предотвратиха поръчков палеж на къща. След предварително получен сигнал...
Бургас. 200 шезлонга са изгорели след умишлен пожар на плажа в Слънчев бряг, съобщиха от областната дирекция на МВР в Бургас. През нощта в полицията...
Баща и син обират автомобили в "Люлин"