Русия пак удари Киев, експлозии размазаха столицата
Балистичната атака взе жертва и предизвика пожар само дни след един от най-тежките удари през август
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Балистичната атака взе жертва и предизвика пожар само дни след един от най-тежките удари през август
Украинската противовъздушна отбрана продължава да изпитва недостиг на ракети-прехващачи
Балистични ракети удариха украинската столица, има разрушения и пожари в няколко района
Полската армия активира бойна авиация, ранно предупреждение и наземна противовъздушна отбрана
Един човек загина, деветима са ранени, а отломки подпалиха домове, автомобили и складови помещения
Пожари избухнаха в складове в столицата, а взрив отекна и в Одеса
Регистрира се и движение и в тунели
След срещата със Зеленски Украйна получи политическа победа, но недостигът на прехващачи остава спешен
Кметът на града Виталий Кличко посочи, че противовъздушната отбрана действа
Балистични ракети и дронове удариха Киев, Днепър и Харковска област
Властите предупредиха за балистични ракети, има ранени, щети по жилищни сгради и горящи отломки в училище
Напрежението ескалира всяка минута
Ракетите са били изстреляни от град Вонсан в 6,10 часа местно време в североизточна посока
Северна Корея изстреля три балистични ракети в посока Японско море, информира BBC като се позовава на властите в САЩ и Южна Корея. Ракетите са летели...
Ванеса Гера, Асошиейтед прес Противоракетна система на САЩ, предназначена да защитава Европа от заплахи с балистични ракети, набира висока скорост та...
Северна Корея изстреля две балистични ракети с малък обсег към Японско море. Това е станало вчера, а те са прелетели на около 500 километра, преди да...
Държавният секретар на САЩ Джон Кери изрази безпокойство от изявлението на руския президент Владимир Путин, че Русия ще добави към ядрения си арсенал...
От Пентагона отрекоха информацията
Пхенян. Три балистични ракети са изстреляни от Северна Корея с малък обсег към Японско море, съобщиха световните агенции, цитирайки южнокорейското м...
Пхенян. В Северна Корея всичко е готово за едновременния пуск на няколко балистични ракети с обхват от 300 км до над 3000 км, които са разположени на...