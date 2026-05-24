Киев под масиран ракетен удар, експлозии разтърсиха столицата

Мощни експлозии разтърсиха Киев в ранните часове на днешния ден, съобщи журналист на Франс прес от украинската столица. Малко преди ударите градските власти обявиха въздушна тревога заради „масирана“ руска атака с балистични ракети.

Най-малко трима души са ранени, а няколко жилищни сгради са повредени, съобщи кметът Виталий Кличко. Тревога прозвуча и в много други райони на Украйна, докато Киев предупреди за възможни нови удари.

Киев под ударите на балистични ракети

Ръководителят на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко предупреди жителите на града да не напускат укритията, докато атаката продължава. „Столицата е под масирана атака с балистични ракети. Възможни са още удари. Останете в скривалищата!“, написа той в Телеграм.

По данни на Ткаченко са поразени най-малко четири обекта в града, сред които и жилищна сграда. Първоначалните съобщения очертаха картина на тежка нощна атака, при която ударите са били насочени към различни точки в украинската столица.

Ранени, разрушения и горящи отломки

По-късно кметът Виталий Кличко съобщи в Телеграм, че най-малко трима души са пострадали. Той уточни, че щети има по няколко жилищни сгради, а в централната част на града отломки горят в сградата на училище.

Журналисти на Франс прес в Киев съобщиха за десетки хора, които са потърсили убежище в станциите на метрото. Експлозиите са разтърсвали сградите, докато столицата е оставала под въздушна тревога.

Тревога в много райони на Украйна

Сигнали за въздушна тревога прозвучаха на много места в Украйна. Това засили напрежението в страната на фона на предупрежденията, че руската атака може да не се ограничи само до столицата.

Украинските власти не изключиха възможността за нови удари. Предупреждението на Ткаченко за продължаваща опасност показа, че атаката се възприема като част от по-широка и тежка нощна операция.

Зеленски предупреди за „Орешник“

Украинският президент Володимир Зеленски по-рано вчера предупреди за възможна мащабна руска атака с новата свръхзвукова ракета със среден обсег „Орешник“. По украински данни тя е била разположена в Беларус миналата година.

Москва е атакувала Украйна с ракетата „Орешник“ два пъти от началото на войната. Първият удар е бил през ноември 2024 г. срещу военен завод, а вторият - през януари 2026 г. срещу завод за самолети в Западна Украйна, близо до границата на НАТО.

Москва обеща военен отговор

Руският президент Владимир Путин обеща военен отговор след украински удар с дрон срещу общежитие в Старобилск - украинска територия, окупирана от Москва. Нападението е било извършено през нощта на четвъртък срещу петък.

При удара в Старобилск са били убити 18 души, а над 40 са били ранени, според руската страна. Киев отрече да атакува цивилни и заяви, че е ударил руска военна част за дронове, позиционирана в региона.

