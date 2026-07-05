Путин чу оферта от Вашингтон, Зеленски поиска американска решителност

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е предложил съдействие на руския президент Владимир Путин за намиране на решение на войната в Украйна по време на телефонен разговор, продължил почти 90 минути. Това съобщи съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от Ройтерс, като разговорът се е състоял в навечерието на срещата на върха на НАТО в Турция.

Почти по същото време украинският президент Володимир Зеленски също обяви, че е говорил с Тръмп и е поискал „американска решителност“ за прекратяване на войната. Така Вашингтон отново се оказа между Москва и Киев в момент, в който фронтът и дипломацията се движат към нова опасна точка.

Дипломация преди НАТО

Разговорът между Тръмп и Путин идва непосредствено преди участието на американския президент в срещата на върха на НАТО в Турция. Според Ушаков Тръмп е потвърдил готовност да работи за бърз край на бойните действия и за решения, които да изведат конфликта от задънената улица. Кремълският съветник определя разговора като „делови и доста конструктивен“.

Ушаков заяви още, че Москва търси „политико-дипломатическо решение на конфликта, с надлежно отчитане на фундаменталния подход на Русия“. Това е ключовата формула на Кремъл - мир, но само при условия, които Москва смята за свои базови искания. Русия продължава да настоява всяко решение да включва пълен контрол върху Донбас, докато Киев категорично отхвърля подобен сценарий.

Пратениците на Тръмп пак са в играта

Американският президент е заявил, че специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще продължат усилията си за посредничество. По думите на Ушаков те са готови при необходимост отново да посетят Москва. Това връща в центъра не само официалната дипломация, но и личния стил на Тръмп - разговори по върховете, натиск за сделка и канал към Кремъл извън обичайния дипломатически ритъм.

Според турската Анадолска агенция Ушаков е подчертал, че Тръмп е говорил за необходимостта войната да приключи „възможно най-скоро“, за да може да се реализира потенциалът на двустранното икономическо сътрудничество. Путин от своя страна е обвинил Украйна и европейските страни, че залагат на удължаване и ескалация на конфликта. Това показва, че Москва се опитва да представи себе си като страна, готова за разговор, а Киев и Европа - като пречка пред него.

Константиновка стана взривната дума

Най-острият момент в разговора е бил фронтът. Ушаков съобщи, че Путин е представил на Тръмп своята оценка за бойното поле и е заявил, че руските сили „уверено напредват“. В тази рамка Москва твърди, че е превзела стратегически важната Константиновка в Донецка област - град, който е част от отбранителния пояс на Украйна в източната част на страната.

Киев веднага отхвърли това твърдение. Зеленски заяви, че „разбира се, това не е вярно“ и нарече руската версия „поредна руска лъжа, опит да се създаде някаква новина“. Генералният щаб на Украйна също съобщи, че украинските сили продължават да контролират града и водят отбранителни действия по определени линии в него и около него. Ройтерс уточнява, че не може независимо да потвърди бойните твърдения на страните.

Зеленски върна топката към Вашингтон

Паралелният разговор между Тръмп и Зеленски внесе друг тон - по-малко кремълски оптимизъм, повече настояване за американска твърдост. Украинският президент определи разговора като „много добър“ и заяви, че двамата са обсъдили ситуацията по фронтовата линия. „Има реална перспектива да се сложи край на тази война и американската решителност ще има решаващо значение“, каза Зеленски.

Зеленски поздрави Тръмп и американците по повод Деня на независимостта на САЩ и благодари за помощта - от „Джавелин“ и „Пейтриът“ до политическата подкрепа. Украинското президентство съобщи, че двамата лидери са се договорили да продължат разговора си на срещата на върха на НАТО в Анкара. В Киев монументът „Родина майка“ беше осветен в цветовете на американското знаме като символичен жест към Вашингтон.

Опасният залог преди Анкара

Срещата на НАТО в Турция вече се очертава като сцена, на която Тръмп ще пристигне със два разговора в джоба - един със Путин и един със Зеленски. Това му дава възможност да се представи като посредник, но го поставя и в капан между руските условия и украинското настояване за твърда американска линия. За Киев рискът е „мирна сделка“ да бъде превърната в натиск за отстъпки, а за Москва - Тръмп да поиска жест, който Кремъл не е готов да даде.

Този дипломатически ход изглежда като начало на нова фаза, но не и като пробив. Путин говори за напредък на фронта, Зеленски отрича ключовото руско твърдение, а Тръмп влиза в ролята на човек, който иска да заключи войната в сделка. Най-сензационното тук не е самият телефонен разговор, а фактът, че и Москва, и Киев вече гледат към един и същ арбитър преди НАТО. Ако Анкара не даде посока, следващата битка може да бъде не само на фронта, а и за това кой ще наложи своята версия за мира.

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