Извънредна ситуация в Северна Гърция: Евакуация заради пожари

Докато Турция се справя с водната стихия, съседката й се справя с друга - пожари избухнаха в няколко района на Северна Гърция, което наложи задействането на системата за спешно предупреждение 112 и превантивна евакуация на жители и туристи в части от полуостров Халкидики и района на Солун.

По информация на гръцки регионални медии сред евакуираните има и туристи. Властите са призовали всички в засегнатите райони незабавно да следват указанията на службите за гражданска защита.

От Генералното консулство на България в Солун съобщиха, че към 22:20 часа местно време не са постъпвали сигнали за пострадали или нуждаещи се от съдействие български граждани.

Според гръцките медии пожарът край Неа Каликратия на полуостров Халкидики, заради който бяха евакуирани два квартала, вече е локализиран. В гасенето са участвали 45 пожарникари с 12 противопожарни автомобила, доброволци, както и самолети и хеликоптери.

Междувременно регионалният сайт „Вория“ съобщава за друг пожар, който гори в земеделска и горска местност край Солун. Чрез системата 112 хората в района са получили съобщения с инструкции незабавно да напуснат опасната зона.

Към момента няма информация за пострадали хора, а противопожарните екипи продължават работа по овладяване на огнените фронтове.

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