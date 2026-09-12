Лала остави 200 000 без ток на Хаваите
Всички летища в щата вече са отворени
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Всички летища в щата вече са отворени
Гватемала обяви второто най-високо ниво на тревога
Хората са евакуирани
Властите активираха системата за спешно предупреждение 112
Няма ваксина или лечение на този етап
Близо 90 души са пострадали, а 11 са в критично състояние след сблъсък на два влака край Бедфорд
Метеоролозите предупреждават, че опасното време може да продължи
Държавният секретар Марко Рубио заяви, че не трябва да се допуска ебола да влезе в САЩ
Симптомите могат да се появят между два и 21 дни след заразяването
Забраниха на чуждестранни пътници да влизат в САЩ, ако през последните 21 дни са били в държави, засегнати от епидемията
Каква е причината?
Специализирани екипи имат готовност да окажат помощ на всички пострадали от Северна Македония
Блокада затваря мост "Газела" в столицата Белград
Всички служби под тревога
Рентген на куриерска фирма отчете наличие на взривни вещества в пратки
То е в много тежко състояние
Извънредна ситуация
Москва. Русия обяви извънредно положение в сибирските републики Хакасия, Алтай и Алтайския край заради придошли води след проливните дъждове, започнал...
Куала. В две провинции в Малайзия е обявено извънредно положение заради най-силното замърсяване на въздуха от 16 години насам, съобщава АФП. „Замърся...