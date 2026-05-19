Ебола настъпва. Американски лекар от Конго е евакуиран

Американец е дал положителна проба за ебола, след като е бил изложен на вируса по време на работа с медицинска мисионерска група в Демократична република Конго, съобщиха американски власти.

Гражданинът на САЩ е бил евакуиран в Германия за лечение, след като през уикенда е развил симптоми, съобщиха от Центровете за контрол и превенция на заболяванията.

Според официалните данни най-малко 118 души са починали при избухналата епидемия от ебола в Демократична република Конго, а над 390 случая се смятат за предполагаеми.

От Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) посочиха, че работят и по евакуацията на поне още шестима американци, които са били изложени на вируса.

Агенцията не разкри самоличността на американеца, заразен в неделя, но по-късно в понеделник медицинската мисионерска организация Serge съобщи, че един от нейните американски лекари – Питър Стафорд – е дал положителна проба за ебола.

По информация на организацията той се е заразил, докато лекувал пациенти в болницата „Нянкунде“ в град Буния, където работи от 2023 година.

Още двама лекари от групата, които също са били изложени на вируса по време на лечение на пациенти, включително съпругата му д-р Ребека Стафорд, не проявяват симптоми и спазват карантинните протоколи.

От Serge уточниха, че семейство Стафорд и четирите им малки деца се намират на място, където могат да бъдат наблюдавани и да получават специализирана медицинска помощ.

Питър и Ребека Стафорд се запознали в Медицинския университет на Ohio State University и сключили брак през 2013 година. Според информация на организацията Питър е специалист по обща хирургия, а Ребека – по акушерство и гинекология.

Семейството се премества в Африка през 2019 година, като преди това е работило и в Того.

Междувременно от CDC издадоха нова заповед, която забранява на чуждестранни пътници да влизат в САЩ, ако през последните 21 дни са били в държави, засегнати от епидемията, включително Демократична република Конго, Уганда и Южен Судан.

Агенцията се позовава на т.нар. Title 42 – закон, позволяващ временно ограничаване на влизането на чужденци по здравни причини.

Американските здравни власти подчертаха, че рискът за населението на САЩ остава нисък. От CDC изпращат екипи от Атланта към епицентъра на огнището, за да подпомогнат овладяването му.

Президентът Доналд Тръмп заяви в понеделник, че е „обезпокоен“ от ситуацията в Демократична република Конго, но добави, че според него вирусът не се е разпространил в САЩ.

Световната здравна организация вече обяви епидемията за извънредна ситуация от международно значение.

Настоящият щам на ебола се причинява от вируса Бундибуджо, за който към момента няма одобрени лекарства или ваксини.

От СЗО предупредиха, че огнището в източната провинция Итури може да се окаже „много по-мащабно“, отколкото показват официалните данни, и съществува сериозен риск от местно и регионално разпространение.

По време на най-тежката епидемия от ебола в Западна Африка между 2014 и 2016 година над 28 600 души са били заразени. Заболяването се разпространи в редица държави, включително Гвинея, Сиера Леоне, САЩ, Великобритания и Италия, а жертвите тогава достигнаха 11 325 души.

Вирусите на ебола обикновено заразяват животни, най-често плодови прилепи, но епидемии при хора могат да започнат и след консумация или контакт със заразени животни.

Симптомите се появяват между два и 21 дни след заразяването и в началото наподобяват грип – с висока температура, главоболие и силна отпадналост.

