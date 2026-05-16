Тръмп се похвали, че е ликвидиран най-активният терорист в света

Американските и нигерийските сили са ликвидирали високопоставен командир на "Ислямска държава" ISIS при съвместна операция, за която президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е била "прецизно планирана и много сложна мисия".

"Тази вечер, по мое нареждане, смели американски сили и Въоръжените сили на Нигерия безупречно изпълниха прецизно планирана и много сложна мисия за елиминиране на най-активния терорист в света от бойното поле", заяви Тръмп в публикация в Truth Social късно в петък вечерта по източноамериканско време, цитиран от CNN (Си Ен Ен).

Целта е Абу-Билал ал-Минуки

Американският президент посочи целта като "Абу-Билал ал-Минуки, втори по ранг в глобалната йерархия на ISIS".

"Той вече няма да тероризира хората в Африка или да помага за планиране на операции, насочени срещу американци", добави той.

Това не е първият смъртоносен удар, който Тръмп е разпоредил срещу предполагаеми бойци на Ислямска държава в Нигерия, които той обвинява в преследване на християни в западноафриканската страна.

През декември Тръмп заяви, че е наредил "мощен и смъртоносен удар срещу ISIS" в северозападна Нигерия, като тогава каза, че групировката е убивала невинни християни.

