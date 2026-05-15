България даде отговор за трибунала срещу Путин

Тридесет и шест държави официализираха създаването на специален трибунал за преследване на руския президент Владимир Путин за престъпната агресия срещу Украйна. Ангажиментът беше поет на 15 май по време на годишната среща на външните министри на Съвета на Европа в Хага.

Министрите одобриха резолюция, която определя структурата на управителен комитет — той ще отговаря за бюджета, вътрешните правила и избора на съдии и прокурори.

Украинският външен министър Андрий Сибига определи момента като „точката, от която няма връщане".

Специалният трибунал се превръща в юридическа реалност. Малцина вярваха, че този ден ще настъпи", написа той, правейки паралел с Нюрнбергските процеси. „Путин винаги е искал да остане в историята. Този трибунал ще му помогне — като престъпник."

Сред подписалите са повечето европейски държави, както и Австралия и Коста Рика. Европейският съюз също подкрепи инициативата, но четири негови членки — България, Унгария, Малта и Словакия — не се присъединиха.

Международният наказателен съд не може да преследва престъплението агресия, когато извършителят е от държава, неподписала Римския статут — каквато е Русия. Освен това Москва разполага с право на вето в Съвета за сигурност на ООН.

Основна цел е Путин, но той няма да може да бъде съден задочно, докато е на власт. Процеси могат да бъдат образувани срещу други висши фигури — началника на генералния щаб Валерий Герасимов, командира на ВВС Сергей Кобилаш и секретаря на Съвета за сигурност Сергей Шойгу.

Под ударите на трибунала могат да попаднат и представители на Беларус и Северна Корея.

Наказанията включват доживотен затвор, конфискация на имущество и финансови санкции в полза на жертвите. Трибуналът ще работи в съчетание с Регистър на щетите и Международна комисия по исковете.

Генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе призова страните да ускорят законодателните процедури. ЕС вече е отпуснал 10 милиона евро, но отсъствието на САЩ при президента Тръмп поражда въпроси около финансирането и самата цел на трибунала.

„Времето Русия да бъде подведена под отговорност бързо наближава. Пътят пред нас е пътят на правосъдието", заяви Берсе.

