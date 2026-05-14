Зуека побесня със скандални думи за политиката

Васил Василев (Зуека) даде любопитно мнение за Plovdiv24.bg, в което изненадващо заговаря и за политика и прави доста интересно твърдение.

Ето част от него:

"Не. Нямам никакви надежди. Точно обратното. Смятам, че българинът отново беше изигран.

И тогава какъв е смисълът с всичките тези лица, които преди това с протести са били свалени, в един момент отново да са начело на държавата?

Защо ни беше нужно да ги сваляме? Вие подигравате ли ни се?

Може би хората ще чакат 100 дни поне, преди да организират протести?

Ще се докаже, че повечето от гласове са били от гласове на ГЕРБ.

Това е ясно, то ще се докаже. Излязоха вече някои неща. Опитваха се да ги скрият, но няма как да скрият всичко.

