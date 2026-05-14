Революция в пътуването! Един билет за цяла Европа

Истинска революция в пътуването въвежда Европейската комисия. Тя предложи нови правила, които имат за цел да улеснят планирането, резервациите на билети и пътуванията в Европа. Целта е облекчаване на пътниците при планиране на маршрутите и резервацията на превозните средства за тях.

Трите нови предложения опростяват организацията на регионални, междуградски и трансгранични пътувания - особено тези с железопътен транспорт, които включват множество оператори, предаде dbr.bg.

Според Комисията в момента сравняването на всички налични опции и определянето на най-устойчивите избори, особено за трансгранични пътувания, остава трудно за пътниците в ЕС.

Много от тях срещат пречки при комбинирането на различни транспортни услуги, а резервирането на пътувания с влак с няколко етапа може да бъде сложно поради фрагментираните системи и силното пазарно присъствие на някои железопътни компании.

Основни предимства за пътниците

Новите правила са насочени към справяне с тези пречки и ще осигурят значителни улеснения за пътуващите. Основните предимства включват:

Един билет за цялото пътуване, дори когато се използват няколко превозвача от различни държави членки на ЕС.

Помощ при закъснение, изпусната връзка или нужда от премаршрутиране.

По-лесно възстановяване на разходите и получаване на обезщетения.

Достъпен начин за сравняване на различните възможности за връзки и съответните им цени.

Един билет и пълна защита на правата

За да се създаде по-гладко пътуване и да се постигне напредък в климатичните цели на ЕС, Комисията предлага мерки, позволяващи резервации с един билет от множество железопътни оператори. Това ще направи железопътния пазар по-прозрачен и достъпен.

Пътниците ще могат да намират, сравняват и закупуват комбинирани услуги от различни оператори в един билет, закупен с една трансакция на избрана от тях платформа.

В случай на пропуснати връзки по време на железопътни пътувания с множество оператори, пътниците с един билет ще се възползват от нова, пълна защита на правата на пътниците, включително помощ, пренасочване, възстановяване на разходи и компенсации.

Предложенията са в изпълнение на политическите насоки на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, която изложи визия, в която европейците могат да закупят един-единствен билет на една платформа и да получат правата си за цялото пътуване, препомнят от българския офис на комисията.

Прозрачност и справедлив достъп

Комисията въвежда и нови задължения за платформите за билети и операторите, за да гарантира справедлив достъп до продажба на билети и неутрално представяне на възможностите за пътуване.

Платформите ще бъдат задължени да показват офертите по неутрален начин, включително да ги сортират по емисии на парникови газове, когато е възможно. Правилата ще гарантират, че всички транспортни оператори могат да сключват справедливи, разумни и недискриминационни търговски споразумения с платформите за билети и обратно.

Какво предстои?

След днешното съобщение Комисията ще представи предложените регламенти на Съвета на Европейския съюз и на Европейския парламент за разглеждане по обикновената законодателна процедура.

За да се разработят безпроблемни системи за резервации и билети, държавите членки трябва също така да ускорят прилагането на правилата на Директивата за интелигентните транспортни системи относно споделянето на данни за мултимодален транспорт.

Неотдавнашно проучване на Евробарометър разкри силно обществено търсене на безпроблемни решения за пътуване и надеждни системи за онлайн резервации, което потвърждава необходимостта от предложените мерки.

