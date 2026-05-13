Това наше морско градче иска да влезе в ЮНЕСКО като световно чудо

Поморие е на крачка от това да се превърне в глобална сензация и да запише името си със златни букви в световната карта на най-забележителните кътчета на планетата. Общината официално стартира амбициозна процедура за кандидатстване за престижния статут „Геопарк на ЮНЕСКО“. Мащабният проект беше изненадващо представен пред общинските съветници по време на 48-ото редовно заседание на Общинския съвет. Инициативата влезе извънредно в дневния ред под точка „Текущи“ и беше подробно разяснена от Николай Бояджиев, изпълнителен директор на МИГ Поморие.

Метеоритът, погубил динозаврите, е ударил край Козичино!

Мотивите зад кандидатурата на Поморие звучат като научнофантастичен филм, но са неоспорим научен факт. На територията на общината са локализирани между 30 и 40 уникални геотопа с огромна стойност. Най-впечатляващото разкритие е локализирано в местност край поморийското село Козичино. Там учени са открили рядък иридиев слой. Той е научно доказателство за пагубния метеоритен удар, разтърсил Земята преди 66 милиона години в района на днешно Мексико. Точно този космически сблъсък води до масовото изчезване на динозаврите и на милиони други биологични видове, а следите от него днес лежат в поморийската земя!

Списъкът с природни чудеса на територията на общината включва още уникално двойно томболо, което е геоложка форма, образувана от наслагвания между някогашен остров и сушата от времето, когато морското равнище е било с 4 метра по-високо от сегашното. В него са открити и следи от древни изгаснали вулкани, включително ясно изразен ръб на калдера при емблематичния връх Биберна, както и десетки скални феномени, разпръснати из цялата територия на общината.

Какво представлява Геопаркът на ЮНЕСКО?

„Геопарковете са защитени територии с изключителна геоложка стойност, регистрирани към ЮНЕСКО“, обясни Николай Бояджиев. В момента в целия свят съществуват едва около 250 подобни зони, като почти всяка европейска държава разполага с поне една.

Най-добрата новина за местното население и предприемачите е, че за разлика от тежките и рестриктивни ограничения на екологичната мрежа „НАТУРА 2000“, статутът от ЮНЕСКО по никакъв начин не ограничава стопанските, строителните или производствените дейности на съответната територия. Напротив – той дава зелена светлина за развитие.

Нов световен бранд: Милиони ползи за туризма и местния бизнес

Концепцията на бъдещия геопарк е изключително мащабна. Той няма да се ограничи само до природните и геоложки обекти, а ще интегрира в себе си абсолютно всички археологически, исторически и културни забележителности на Поморие. По този начин инициативата ще създаде мощен икономически тласък за региона, превръщайки се в нов бранд на цялата община.

Анализът на опита от вече работещите европейски геопаркове показва невероятни резултати за икономиката като драстично удължаване на престоя на туристите, което не нараства лавинообразно, а времето, което те прекарват на място и парите, които харчат, се увеличават многократно. Проектът обхваща не само крайбрежната ивица, а цялата територия на общината. Това ще пренасочи туристическия интерес навътре към селата и ще донесе реални приходи за хотелиери, ресторантьори и местни производители от целия регион. Геоложкият и културният туризъм не зависят от лятното време, което ще реши дългогодишния проблем със сезонността на бизнеса по Черноморието.

Поморие е изправено пред уникален шанс да съчетава древното си минало с модерно икономическо бъдеще под егидата на най-авторитетната световна организация.

