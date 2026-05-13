Евгени Генчев триумфира в "Хелс китчън", но ето кой ще се бори за 50-те бона

Пианистът Евгени Генчев е звездният шампион на Hell’s Kitchen този сезон. Богато и изпълнено с вкусове и история меню донесе на талантливия музикант титлата “Любим звезден готвач на България” и уважението на шеф Виктор Ангелов. Второто място зае моделът Славена Вътова.

Двамата съперници бяха подготвили специални авторски менюта, които показаха всичко научено в предаването, както и тяхното отговорно отношение към кулинарната професия. Вниманието към детайла и по-разнообразните техники помогнаха на Евгени да изпъкне и му донесоха победата.

Вечерта в най-обсъждания ресторант в България продължи с последната вечерна резервация за Черните куртки. Тя бе съпътствана от поредица препятствия, подготвени от шеф Светла и шеф Никола, които направиха задачата претендентите повече от предизвикателна.

Хладнокръвието на Спирова и Денисиньо им позволи да се справят по-успешно с капаните, докато Събков изпита сериозни затруднения, довели до забавени поръчки и неуспешен завършек на вечерята. Грешките на младия немски възпитаник не останаха незабелязани и му костваха куртката и възможността да се бори за голямата награда утре вечер.

Големият шампион в Hell’s Kitchen ще бъде определен утре вечер от 20:00 ч. по NOVA, когато двамата финалисти Спирова и Денисиньо ще премерят сили за последен път със специално приготвени авторски менюта, а победителят ще грабне наградата от 50 000 евро.

