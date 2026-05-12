Космическото подреждане на планетите носи съдбовни обрати

Новата астрологична година пренарежда съдбите в зодиака, отваряйки вратите към невиждано благоденствие. Влиянието на Юпитер – планетата на голямото щастие и растежа, в комбинация с транзитите на Венера, създава перфектната буря от възможности за четири конкретни зодии. Те няма просто да подобрят живота си, а ще преживеят пълна трансформация, съчетавайки внезапен приток на пари, абсолютно душевно удовлетворение и дългоочакван сериозен брак.

Телец: Стабилност, която прераства в пищно семейно гнездо

За представителите на зодия Телец настоящият период е един от най-мощните в любовен и финансов план от десетилетие насам. Юпитер активира директно сектора на брака и дългосрочните партньорства, което прави официалното обвързване и сватбите почти сигурни за обвързаните. В същото време Новолунието поставя знака в центъра на вселената, носейки огромен финансов пробив и възможности за мащабни инвестиции в имоти. Любовта и парите се сливат в едно, осигурявайки на Телците дълготраен и щастлив съвместен живот.

Близнаци: Финансови благословии и съдбовно влюбване

Венера се намира изцяло под знака на Близнаците, лекувайки стари душевни рани и излъчвайки силни магнитни вибрации към околните. Този транзит е изключително рядък и носи огромни финансови ползи и неочаквани парични постъпления. Наред с набъбването на банковата сметка, Близнаците ще се сбогуват с тежките времена и ще срещнат личност, която напълно ще промени хода на живота им. Звездите ги призовават да се подготвят за бързо и сериозно обвързване, което ще завърши пред олтара.

Скорпион: Стратегическо богатство и уязвимост в любовта

Скорпионите се утвърждават като истински магнити за пари през този период. Тяхната изострена интуиция им помага да уловят скрити бизнес възможности и да стабилизират състоянието си за години напред. Истинското щастие за тях обаче идва от емоционалната сфера. Венера ги принуждава да свалят гарда, да се освободят от страховете си и да се отдадат на дълбока интимност. За Скорпионите преходът от щастливо необвързани към блажено женени ще се случи естествено и ще бъде подплатен с отличен материален статус.

Везни: Хармония в узаконяването на връзката

За Везните периодът е белязан от приключване на забавянията в личния план. Юпитер заема ключова позиция в техния икономически и личен сектор, което улеснява разговорите за бъдещето и води до годежи и сватби. Финансовият баланс се възстановява благодарение на неочаквани подаръци от съдбата и засилено кариерно признание. Везните ще намерят перфектния баланс между материалната сигурност и семейното щастие, за което винаги са копнели.

