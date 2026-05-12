Жени Живкова изуми с пристигането си в телевизия

Внучката на Тато кара кола на цената на един апартамент! Жени Живкова беше заснета от папараците на „Ретро“ да пристига с луксозен автомобил за участие в Би Ти Ви. Модната дизайнерка бе зад волана на нов BMW X5 от последно поколение.

Мощното возило е с пълен пакет екстри, M пакет (спортна визия) и е един от най-популярните луксозни SUV модели в света. Комбинира висока проходимост, мощни двигатели и много комфорт и технологии, които са последен писък.

Подобна конфигурация на модела достига цена до над 150 000 евро в зависимост от оборудването. Сума, с която можеш да си купиш малък апартамент в София. Автомобили от този клас се притежават от ограничен кръг хора заради високата им цена и скъпата поддръжка и показва наистина луксозен статут на живот.

Живкова паркира на служебния паркинг на телевизията, очевидно смятана за специален гост и истинска ВИП персона. Тя бе облечена спортно елегантно, с палто в модния бял цвят и сини джинси. Освен дамската си чанта Жени носеше червена платнена торба за покупки и ултраскъпа колекционерска чанта за лаптоп на „Диор“.

Преди дни дизайнерката за пръв път потвърди слуховете, касаещи личния ѝ живот, а именно, че се е развела със съпруга си Андрей Стефанов, с когото имат две пораснали дъщери – Людмила и Андреа. „Вярно е. Понякога човек се чувства и по-свободен“, призна тя.

Дъщерята на Людмила Живкова обяви и своя нова инициатива – на 1 юни възобновява асамблеята „Знаме на мира“, създадена от майка ѝ. Ще се проведе детски концерт, на монумента „Знаме на мира“ ще бъде поставена осветена и дарена от Светия синод камбана. Ще бъдат наградени талантливи млади българи от сферата на културата, спорта, науката, сред които Никола Цолов, волейболистите ни, Ивет Горанова, Тервел и Малена Замфирови и др.

„Идеята на асамблея „Знаме на мира“ възниква през 1979 г. по повод международната година на детето, обявена от ООН. Тогава майка ми разви идеята, че е добре в България да се съберат деца от цял свят, да покажат своите умения в сферата на изкуството, на спорта и те да бъдат един вид посланици на своите държави за мир, творчество и красота“, сподели в тв ефира Жени Живкова. На първата асамблея пристигат 80 деца, като и самата Жени е участвала в нея.

На въпрос как майка ѝ Людмила Живкова е щяла да опише света днес, дизайнерката отговори: „Би казала, че светът днес е много по-страшен и много по-опасен от времето, в което аз и тя сме живели. Трябва да се загърби идеологията и омразата и да има обединение“.

