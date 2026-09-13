Всичко за Жени Живкова

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Готик шик по Жени Живкова

Готик шик по Жени Живкова

Татяна Лолова, Виолина Маринова и доня Маргарита аплодираха от първия ред новата колекция на топдизайнерката Андреа дефилира с моделите на майка си,...

17 септември | 19:50
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Дантели за отличнички

Дантели за отличнички

Абитуриентките да заложат на изискани тъкани и перфектен силует, препоръчва Жана Жекова Изискани тъкани плюс перфектен силует - това е формулата на у...

22 март | 15:05
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