Жени Живкова изуми с пристигането си в телевизия
С каква кола дойде внучката на Тато
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С каква кола дойде внучката на Тато
Какво е решението на внучката на Тато
Не иска да празнува никакви лични събития заради траура
На какъв тормоз е бил подложен брат й
Тя не пожела да говори пред медиите.
Семейството ще оповести допълнително къде ще е опелото
Голямо събитие сред родата на Бай Тошо
Това е цветът на вечната свежест, казва известната дизайнерка
Каза първи думи за нейния развод
Носи името на Людмила Живкова
Андреа Стефанова, за пръв път показа, че има сериозен мъж до себе си
Жени Живкова показа отлични модели на модната седмица в столичния хотел "Маринела". Топдизайнерката предлага на дамите да се облекат в романтични и же...
Нели Колева и Жени Живкова са топдизайнерите на дефилетата в "Маринела" Софийската модна седмица, която стартира на 22 март в "Маринела", ще представ...
Татяна Лолова, Виолина Маринова и доня Маргарита аплодираха от първия ред новата колекция на топдизайнерката Андреа дефилира с моделите на майка си,...
Столични социалисти са номинирали Жени Живкова за кмет на София. Това съобщиха пред "Стандарт" високопоставени източници от БСП. Червените настояват р...
България ще участва на световното първенство шп волейбол за жени до 23 г., което ще се проведе от 12 до 19 август в Турция. Всички мачове от надпревар...
Абитуриентките да заложат на изискани тъкани и перфектен силует, препоръчва Жана Жекова Изискани тъкани плюс перфектен силует - това е формулата на у...
Ако все още има дами, които се чудят как трябва да изглежда гардеробът им за новия сезон, това означава, че не са били на двете ревюта с модели на Евг...
Едни от най-успелите дами на България, които членуват в "Дайнърс клуб България", се насладиха на лятната колекция на Жени Живкова. В Резиденс клуб...
Жени Живкова облича дамите в дантели и злато